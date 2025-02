Gli ultimi anni di Mauro Coruzzi sono stati segnati da difficoltà, a partire dall'ictus ischemico che lo colpì il 14 marzo 2023. Fortunatamente, il soccorso tempestivo e il trattamento adeguato gli hanno permesso di riprendersi. Dopo una lunga riabil

Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette, è di nuovo ricoverato per accertamenti dopo l’ictus che lo ha colpito nel 2023. Lo ha annunciato attraverso un video pubblicato sui suoi social, dove, dal letto di ospedale informa il suo pubblico di essere in ospedale. Dal video sono evidenti le difficoltà di Coruzzi nel parlare, forse connesse all’ictus ischemico precedente.

Coruzzi scherza sulla tempistica del ricovero, avvenuto poco prima del Festival di Sanremo "Forse è stato un volere divino - dice - Questo che vedete è un letto d'ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse è stato trovato un modo per tenermi lontano dal Festival di Sanremo, ma nemmeno tanto a dire la verità". Platinette ha spiegato di aver avuto un "disturbo appena prima di Sanremo" e poi ha aggiunto "ecco perché della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?", conclude.

Nella didascalia del video, Coruzzi ha citato la cantante Giorgia e il suo brano portato al Festival di Sanremo, “La cura per me”.





L’ICTUS DEL 2023

Gli ultimi anni di Mauro Coruzzi sono stati segnati da difficoltà, a partire dall'ictus ischemico che lo colpì il 14 marzo 2023. Fortunatamente, il soccorso tempestivo e il trattamento adeguato gli hanno permesso di riprendersi. Dopo una lunga riabilitazione, è tornato in televisione e oggi è testimonial di un’associazione contro l’ictus cerebrale. In un’intervista a Vanity Fair, ha spiegato che questa esperienza lo ha spinto a fidarsi dei migliori esperti, sottolineando come l’ictus colpisca ormai persone di tutte le età. Poche settimane fa, Coruzzi aveva raccontato la sua esperienza a "Verissimo", ma poco prima del Festival di Sanremo, sua consueta presenza, è emerso un nuovo problema di salute, che ha fatto sentire la sua assenza, soprattutto per il suo grande amore per la musica.