L'inglese è la lingua più conosciuta, ecco cosa racconta lo studio dell'Istat

Ok. Hello. E la classica frase, che tutti conosciamo e pronunciamo: The pen is on the table. Perché l'inglese resta la lingua straniera più conosciuta.

Secondo gli ultimi dati, infatti, la lingua straniera di gran lunga più conosciuta è proprio l'inglese, dichiarata dal 58,6% della popolazione di 6 anni e più e in aumento di 10,5 punti percentuali rispetto al 2015 (48,1%).

Seguono il francese con il 33,7% (+4,2 punti) e lo spagnolo con il 16,9% (+5,8 punti). Residuale, infine, la quota di quanti conoscono il tedesco (7,5%), il russo (1,9%), l'arabo (1,2%), il cinese (0,9%) o altre lingue (1,5%). E' quanto emerge dal report dell'Istat sull''Uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere anno 2024'.

LA PIU' AMATA DI SEMPRE

Così, la maggior parte delle parole entra nel linguaggio di tutti i giorni: l'inglese - ancora una volta - si conferma come la lingua più conosciuta sia in modo esclusivo (il 19,3% conosce esclusivamente l'inglese; il 4,6% esclusivamente il francese; lo 0,4% esclusivamente lo spagnolo), sia in combinazione con altre lingue (il 15,2% conosce inglese e francese; il 6,1% inglese francese e spagnolo; il 4,7% inglese e spagnolo).

Nel 2024 oltre la metà delle persone (56,2%) dichiara un livello di conoscenza scarso o al massimo sufficiente della lingua straniera che padroneggia meglio, mentre il 43,8% si colloca su livelli buoni o ottimi, in crescita rispetto al 40,9% del 2015 e, soprattutto, al 31,9% del 2006. Inoltre, tra chi conosce almeno una lingua, una persona su cinque (20,6%) conosce esclusivamente la lingua inglese ma con livello basso (scarso o sufficiente).

Negli ultimi 10 anni è aumentata la quota di chi valuta ottimo il proprio livello di conoscenza della lingua straniera (dall'11,9% al 15,4%) ed è diminuita quella di chi la giudica sufficiente (dal 35,6% al 32,8%). Restano sostanzialmente stabili le percentuali di chi dichiara un livello scarso (23,4%) o buono (28,4%). Nel complesso, dunque, i livelli medi di conoscenza risultano in lieve miglioramento, ma ancora relativamente contenuti.

IL LIVELLO DI CONOSCENZA DELL'INGLESE TRA I GIOVANI

Sono soprattutto i giovani a mostrare livelli di conoscenza più elevati: oltre sei su 10 tra i 15 e i 34 anni dichiarano un livello buono o ottimo, contro una persona su quattro tra gli ultrasessantacinquenni. Più le donne rispetto agli uomini dichiarano di avere un livello di conoscenza buono o ottimo (45,4% contro il 42,2%), con differenze di genere più accentuate nella fascia d'età tra 15 e 24 anni in cui il 68,2% delle ragazze riferisce buoni oppure ottimi livelli (+8,7 punti rispetto ai coetanei maschi). Nel Centro-Nord si osservano livelli di conoscenza linguistica più elevati rispetto al Mezzogiorno: dichiara una conoscenza buona oppure ottima il 46,9% contro il 35,8%.