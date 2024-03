L'Italia è fuori: l'Oscar per il miglior film internazionale va a 'La zona di interesse' di Jonathan Glazer

Nulla da fare per il nostro Matteo Garrone e il suo ‘Io capitano’ che non è riuscito nell’impresa di vincere l’ambita statuetta come miglior film internazionale. Il premio è andato invece a ‘The zone of interest’ di Jonathan Glazer. La pellicola inglese, che aveva già trionfato a Cannes vincendo il gran premio della giuria, è candidata anche nelle due categorie più importanti, ossia miglior regia e miglior film. Va detto che il film era dato tra i favoriti ricevendo anche un forte endorsement da parte di Steven Spielberg.

PRIMO OSCAR IN CARRIERA PER DOWNEY JR

Intanto Robert Downey Jr ce l’ha fatta vincendo il primo Oscar della sua carriera per ‘Oppenheimer’ nella categoria del miglior attore non protagonista.

Al momento in testa nel palmares c’è ‘Povere creature’ che si aggiudica ben tre Oscar ossia miglior trucco, miglior scenografia e migliori costumi. Ricordiamo che la pellicola di Yorgos Lanthimos vanta ben 11 nomination.

Tra gli altri premi assegnati sino ad ora abbiamo quello a Da'Vine Joy Randolph come miglior attrice non protagonista, miglior sceneggiatura originale a ‘Anatomia di una caduta’ e quella non originale ad ‘American fiction’ di Cord Jefferson.

Standing ovation al Dolby Theatre di Los Angeles per la performance dei nativi americani che si sono esibiti sulle note della colona sonora di ‘Killers of the flower moon’.