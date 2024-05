All'asta, a Genova, i cimeli appartenuti a Gina Lollobrigida che erano nella sua villa sull'Appia Antica a Roma

Sculture, dipinti, mobili, fotografie, cimeli di ogni genere: sono 410 i lotti appartenuti a Gina Lollobrigida, icona del cinema italiano, grande diva amata dal pubblico, presenti all'interno della grande villa sull'Appia Antica a Roma, che, come riporta l'agenzia Adnkronos, la casa d'aste Wannenes metterà in vendita nell'asta di martedì 28 maggio nella sua sede genovese di Villa Carrega Cataldi in Albaro. La vendita è stata disposta dal notaio, Vittorio Occorsio, con il benestare degli eredi e l'autorizzazione del tribunale, nell'ambito della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata. Il factotum della "Lollo", Andrea Piazzolla, è stato condannato, in primo grado, per circonvenzione d'incapace, mentre il figlio Milko Skofic ha impugnato il testamento.





Un catalogo speciale