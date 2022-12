L'Italia è il terzo Paese più sicuro in Europa. Ma aumentano violenze sessuali e reati commessi da minori

Un risultato, quello che vede l'Italia tra gli Stati più sicuri, ottenuto confrontando il numero degli omicidi volontari in Europa per centomila abitanti. Così, su 32 Paesi presi in esame, nel nostro si registra il numero più basso di omicidi. Se guardiamo alle grandi città per esempio, nel 2022 a Roma, su oltre 4 milioni di abitanti, si sono registrati 26 omicidi. A Milano, su oltre 3 milioni di cittadini, 19. A Bruxelles, 1 milione e duecentomila abitanti, gli omicidi sono stati 179. A Parigi, su 2 milioni di abitanti, 100. Anche se in Italia, nel 2022, gli omicidi sono aumentati del 3%, attestandosi a 309. Tra le vittime, 122 sono donne, 100 uccise in ambito familiare/affettivo; 59 dalla mano del compagno o dell'ex.

BENE LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Da gennaio a fine novembre 2022 sono stati catturati 1.369 latitanti in 64 Paesi, 26 in più del 2021. Di questi 654 erano latitanti attivi, cioè ricercati dalle autorità giudiziarie italiane in 40 Paesi: in ambito europeo, il 22% dei soggetti è stato arrestato in Romania, il 18% in Spagna, il 14% in Germania, il 12 % in Francia e a seguire negli altri Paesi, mentre a livello extraeuropeo per numero di arresti spicca l'Albania (36 persone complessivamente). I latitanti passivi, ricercati dalle autorità giudiziarie estere e catturati dalle forze di polizia italiane, sono stati 715, ricercati da 64 Paesi: a livello europeo per lo più da Romania (30%), Germania (20%) e Francia (8%).