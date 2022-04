L’Italia lascia il comando della missione Nato in Romania agli inglesi ma i nostri top gun restano in difesa dei cieli

Negli ultimi quattro mesi il comando della missione Nato per il controllo e la difesa dei cieli romeni è stato in capo all’Italia e da oggi è passato alla Raf inglese. Ma i top gun italiani restano nella base di Costanza, in Romania, con le stesse regole d’ingaggio. “Quelle difensive” ha sottolineato il capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti. I piloti italiani proseguono le attività di controllo e pattugliamento dei cieli romeni, così tanto vicini a quelli dell’Ucraina in guerra, e sono anche pronti ad intervenire con i caccia intercettori se qualche velivolo –militare o civile- oltrepassa i limiti senza autorizzazione.

ANGELI CUSTODI DEI CIELI

La definizione è del sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè “Siete gli angeli custodi dei cieli” ha detto alle donne e agli uomini dell’Aeronautica Militare di stanza nella base militare di Costanza, in Romania. ''La missione Nato per la sicurezza dei cieli che l'Aeronautica militare sta svolgendo ormai da diversi mesi in Romania, è strategica per il rafforzamento del fianco est dell'Alleanza e la prevenzione dei conflitti. Una missione che l'Italia ha recentemente incrementato in termini di caccia schierati e personale come deterrente alla guerra in Ucraina'' ha aggiunto Mulè. ''La sicurezza è un presupposto imprescindibile. Manterremo la nostra presenza nella regione. Gli assetti dell'Aeronautica militare con 8 caccia Eurofighter saranno impegnati nella vigilanza rafforzata dello spazio aereo - ha concluso Mulè - ciò dimostra quanto l'Italia contribuisca con convinzione alle decisioni prese in seno all'Alleanza e condanni con fermezza la guerra in Ucraina alla quale rispondiamo in modo chiaro, deciso e coeso''.