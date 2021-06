L'Italia verso i campionati europei , in amichevole batte facile San Marino con il punteggio di 7-0

Italia, come da pronostico, alla fine vince 7-0. Roberto Mancini ha schierato una formazione largamente sperimentale Cragno; Toloi, G. Mancini,Ferrari, Biraghi; Pessina, Cristante, Castrovilli; Bernardeschi, Kean, Grifo. Franco Varrella , che nel 1996 fu secondo di Arrigo Sacchi nel campionato europeo , mette in campo per San Marino il meglio che ha. Italia, come è naturale, padrona del campo sin dai primi minuti, ma senza essere veramente pericolosa-. Il gol è arrivato al 31 con un sinistro non irresistibile di Bernardeschi da fuori area. Non impeccabile l'estremo difensore di San Marino, che qualche minuto dopo al 34esimo riesce a fare peggio, uscendo male in presa aerea, deviando il pallone sui piedi di Ferrari, che di piatto, al volo può mettere il pallone in rete con comodo. Poi gli azzurri , in maglia bianca, hanno sfiorato almeno altre due volte la rete.



Nella ripresa subito in gol Politano

In avvio di secondo tempo qualche cambio, e c'è subito la rete per Politano, al 48esimo Il giocatore del Napoli sfrutta un pasticcio della difesa avversaria e segna con un sinistro da dentro l'area che non lascia scampo a Benedettini. Per Bernardeschi una quindicina di minuti da falso nueve, poi con l'entrata di Belotti , è tornato in posizione esterna. un triangolo dei due ha prodotto il quarto gol al 67seimo , con il centravanti che di sinistro ha superato l'estremo difensore del San Marino. Italia ancora in rete al 75esimo con Pessina che riprende un tiro finito sul palo di Castrovilli. Due minuti dopo il secondo gol di Politano. Ma non finisce così perchè all'85esimoa anche Pessina arriva alla doppietta.

Il programma per la fase a gironi

Oramai ci siamo,, di fatto gliche verranno inaugurati venerdì 11 giugno allo stadio Olimpico con la partita tra Turchia e Italia, sono alle porte. Il torneo si concluderà poi con la finalissima dell'11 luglio, in programma aldi. Alla manifestazione, originariamente in programma nel 2020 poi rinviata, come sappiamo, a causa della pandemia da Covid-19, prendono parte 24 formazioni. Le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze andranno agli ottavi di finale, da questi si proseguirà con l’eliminazione diretta. L'dunque, dopo aver inaugurato il torneo, tornerà a giocare allosede di tutti gli incontri della fase a gironi della formazione di Mancini. Gli azzurri affronteranno mercoledì 16 giugno alle 21 la, prima di chiudere la fase a gironi domenica 20 giugno alle 18 contro il