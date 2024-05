Juventus, Allegri esonerato. La società: "comportamenti ritenuti non compatibili con i nostri valori"

Venerdì 17 maggio, una data che sicuramente non porta bene a Massimiliano Allegri, ormai ex allenatore della Juventus. Oggi la società bianconera ha ufficialmente esonerato il tecnico e proprio nella stessa data di 5 anni fa avvenne il primo divorzio tra le due parti. La storia di Allegri e la Juventus parte infatti da lontano, sono passati 10 anni dalla prima panchina bianconera dell'allenatore Toscano e la conclusione di questo rapporto non è stata proprio delle migliori. Il comportamento (furioso e polemico) di Allegri durante e dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta è stato ritenuto troppo grave dalla società e per questo l'esonero ha un effetto immediato, senza aspettare le ultime due giornate di campionato (come era già stato deciso da tempo). La squadra, fino al termine della stagione, verrà affidata a Paolo Montero, allenatore dell'Under 19. Si chiude quindi dopo 8 stagioni complessive e 12 trofei vinti il rapporto dell'allenatore livornese con la Vecchia Signora. Dal primo scudetto nella stagione 2014/15 all'ultima Coppa Italia, passando per le sconfitte di Berlino e Cardiff (finali di Champions League).





IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

Il comunicato ufficiale della Juve: "La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri"