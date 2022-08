L’ultimo addio a Piero Angela. Il figlio Alberto, mi ha insegnato a non aver paura della morte

Le persone che amiamo non vorrebbero mai lasciarci. Però accade. E’ commosso ma fermo e altrettanto intimo il ricordo che Alberto Angela pronuncia in Campidoglio prima dell’apertura della Camera ardente del papà, Piero Angela. “Mio padre è riuscito sempre a unire pur mantenendo le sue opinioni”. L’ultimo insegnamento spiega Alberto “è stato quello di non aver paura della morte. La sua serenità mi ha davvero colpito. Se ne è andato soddisfatto, come quando ci si alza dopo una cena con gli amici". Quando ha capito che era arrivata la fine ha concluso le trasmissioni e il disco jazz, discorso ai familiari e al pubblico, e poi se ne è andato, aggiunge Alberto rivolgendosi alle tante persone presenti, tra cui il sindaco Gualtieri e il governatore Zingaretti, la presidente della Rai Marinella Soldi e l'ad Rai Carlo Fuortes.

L’AFORISMA DI LEONARDO DA VINCI

"Ho avuto la sensazione di avere Leonardo da Vinci in casa, che dava la risposta giusta sempre con una capacità di sintesi e analisi in modo pacato - ha detto il figlio Alberto nell'ultimo saluto al padre -. Lui amava ripetere un aforisma di Leonardo da Vinci “Siccome una giornata ben spesa dà lieto dormire così una vita ben usata dà lieto morire".

L’EREDITA’ DI PIERO ANGELA

A parlare è ancora il figlio Alberto "Sembrava riservato ma dentro aveva un fuoco. Continuerà a vivere attraverso libri, trasmissioni e dischi e in tutti quei ragazzi che con sacrificio cercano l'eccellenza, nei ricercatori, nelle persone che cercano di unire, che cercano la bellezza della natura e di assaporare la vita. La sua è una eredità non fisica ma di atteggiamento nella vita. Ci ha detto di fare la nostra parte, e anche io ora cercherò di fare la mia", ha concluso infine Alberto Angela, il cui intervento è stato suggellato da un lunghissimo applauso.