La finale del mondiali ha incoronato Leo Messi, ma il futuro è tutto di Kylian Mbappè

E’ sembrata la sceneggiatura di un film. Nella finale mondiale più emozionante e intensa della storia , è andato in scena il confronto all’ultimo sangue tra due fenomeni. Uno scontro anche generazionale. Con il vecchio campione che all’ultima occasione riesce a coronare il sogno di una carriera. Con il suo giovane erede che esce sconfitto, ma rafforzato nella convinzione che il futuro – anche prossimo- è tutto suo. Leo Messi ha portato l’Argentina sul tetto del mondo. Kylian Mbappè ha cercato in tutti i modi di impedirglelo , ma non gli è bastato segnare una tripletta in finale. Domani compirà 24 anni e ai mondiali ha già segnato 12 gol ( 4 in Russia, 8 in Qatar, capocannoniere della competizione), sono numeri che lo collocano nella scia di Pelè. La vittoria dell’Argentina è arrivata al culmine di una lunga battaglia, ma è stata legittima: gli argentini hanno fatto di più, i francesi hanno sbagliato l’approccio e per un’ora abbondante sono stati dominati. Poi i cambi azzeccati da Deschamps e soprattutto i gol di Mbappè hanno tenuto accesa la sfida. Ma ai rigori è emersa giustizia: ha vinto chi ha meritato.

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

ARGENTINA IN FESTA

Leo Messi ha finalmente toccato l’apice, l’Argentina è tornata in piazza dopo 36 anni per festeggiare la conquista del mondiale. Due milioni di persone sono scese in piazza a Buenos Aires, l’Avenida 9 de Julio è la strada più larga del mondo e ieri subito dopo la finale è stata invasa e trasformata in una grande arena di festa. Scene di giubilo anche alla Boca, il quartiere più caratteristico, colorato e popolare della capitale. Grande festa anche nel resto del paese. Diego Armando Maradona resta una entità inavvicinabile, ma questo Messi ha saputo davvero essere un leader a tutti gli effetti: non solo giocatore di enorme talento, ma uomo squadra capace di trascinare anche con grinta e personalità. E’ cresciuto tanto rispetto al passato: otto anni fa, in finale contro la Germania al Maracanà, si fece paralizzare dalla tensione, vomitò a bordo campo e non incise. Gli imputavano di avere classe, ma non attributi. Di aver vinto tanto con il Barcellona, ma non con la nazionale. Ora è un campione completo. Che ha davvero vinto tutto, anche con l’Argentina: la Copa America nel 2021, ora il Mondiale.