La Giornata Mondiale dell’Ambiente 2021 è dedicata agli ecosistemi. Cruciali per il pianeta e l'uomo

La sfida è fondamentale, recuperare gli ecosistemi e mantenerli sani è cruciale per il pianeta e per l’esistenza dello stesso uomo. La Giornata Mondiale dell'Ambiente, che ogni anno si celebra il 5 giugno, da inizio al Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema: uno sforzo globale decennale per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ambienti naturali. L’evento annuale più green delle Nazioni Unite promuove un’azione ambientale positiva e sensibilizza il mondo per la tutela del nostro pianeta eppure non bastano le scelte politiche dei governi nazionali, l’ambizioso obiettivo Ue prevede di raggiungere zero emissioni entro il 2050, serve la collaborazione di ogni singolo cittadino e impresa.

RAPPORTO UNEP, L’URGENZA DI INTERVENIRE E I BENEFICI DEL RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI

L’Allarme arriva dal Centro Regionale di informazione delle Nazioni Unite (UNEP) “gli esseri umani stanno perdendo e distruggendo le fondamenta della propria sopravvivenza a un ritmo allarmante. Più di 4,7 milioni di ettari di foreste (pari a un’area più grande della Danimarca) vengono persi ogni anno. Di conseguenza, la perdita dell’ecosistema sta privando il mondo di pozzi di assorbimento del carbonio come le foreste e le torbiere. Le emissioni globali di gas serra sono cresciute per tre anni consecutivi e il pianeta è sulla strada verso un cambiamento climatico potenzialmente catastrofico. Riducendo l’habitat naturale per la fauna selvatica, abbiamo creato le condizioni ideali per il diffondersi degli agenti patogeni, compresi i coronavirus, come dimostrato dal COVID-19”. Recuperare gli ecosistemi e mantenerli sani, scrive l’Unep, porterebbe benefici economici sbalorditivi “Da oggi al 2030, il ripristino di 350 milioni di ettari di ecosistemi terrestri e acquatici degradati potrebbe generare 9mila miliardi di dollari di servizi ecosistemici, e rimuovere fino a 26 miliardi di tonnellate di gas serra dall'atmosfera".

L’ONU, DOPO LA PANDEMIA ORA COGLIERE L’OPPORTUNITA’

Secondo l'Onu, il ripristino dell'ecosistema può aiutare a proteggere e migliorare i mezzi di sussistenza, combattere le malattie, ridurre il rischio di disastri naturali e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile al 2030. "I benefici economici sono dieci volte superiori alla spesa per gli investimenti, mentre non fare nulla è almeno tre volte più costoso che il ripristinare l'ecosistema". I piani di ripresa dalla pandemia offrono un'opportunità unica per tracciare una nuova strada, conclude l'Onu, spostando gli investimenti verso una "economia del ripristino" che possa fornire milioni di posti di lavoro "verdi".