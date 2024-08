La guerra in Ucraina: continuano i combattimenti nella regione russa di Kursk. Mosca lancia missile a testata termobarica

Nuovo affondo dell'Ucraina in Russia. Kiev rivendica l'attacco a una base aerea militare russa nella regione di Lipeck, mentre Mosca colpisce con un missile a testata termobarica il sito di dispiegamento di mercenari stranieri nella periferia meridionale di Sudzha, nella regione di Kursk. Un arma composta quasi al 100% da combustibile esplosivo che risucchia l'ossigeno ed è notevolmente più potente degli esplosivi convenzionali. E’ salito intanto a 14 morti il bilancio dell'attacco russo a un supermercato nel Donetsk. I combattimenti di questi giorni nella regione russa di Kursk minacciano il gasdotto che trasporta la metà del gas naturale russo ancora esportato verso l'Europa. Mosca ha dichiarato il regime speciale antiterrorismo in tre regioni: Belgorod, Kursk e Bryansk. Intanto il presidente di Minsk Lukashenko fa sapere che nei cieli della Bielorussia nella notte sono stati abbattuti droni dell’Ucraina che hanno violato lo spazio aereo.

IRAN NEGA FORNITURA DI ARMI ALLA RUSSIA

Teheran non è legalmente sottoposta ad alcuna restrizione o divieto per l'acquisto o la vendita di armi convenzionali, ma non le fornisce alla Russia per la guerra con l'Ucraina: lo ha affermato la missione permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, in riferimento a indiscrezioni dei media secondo cui il Paese starebbe per consegnare a Mosca centinaia di Fath-360 e altri missili balistici da utilizzare nella guerra ucraina. "L'Iran e la Russia hanno stretto un accordo di cooperazione strategica a lungo termine in vari settori, compreso quello militare, tuttavia, da un punto di vista etico, l'Iran si astiene dal trasferire qualsiasi arma, compresi i missili, che potrebbe essere potenzialmente utilizzata nel conflitto russo con l'Ucraina, fino a quando questo non sarà terminato", si legge in un comunicato, citato da Mehr. L'Iran è sempre stato criticato per aver fornito alla Russia droni e missili durante la guerra ucraina, iniziata nel febbraio 2022.