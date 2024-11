La guerra in Ucraina, la Corea del Nord accanto a Mosca per sostenere la Russia nel conflitto

"La Corea del Nord continuerà a sviluppare il suo arsenale per essere pronta a una rappresaglia nucleare in caso di aggressione". E’ quanto ha detto oggi, incontrando a Mosca l’ omologo russo Lavrov. la ministra degli Esteri Choe Son Hui, che ha parlato di piani di attacchi con armi non convenzionali contro Pyongyang già messi a punto dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud. "Ci sono legami molto stretti tra i nostri eserciti raggiungeremo importanti obiettivi", ha sottolineato Lavrov al termine del bilaterale. "La Corea del Nord è fermamente accanto ai suoi compagni russi e non ha alcun dubbio che la Federazione riporterà una grande vittoria in Ucraina", ha aggiunto Choe Son Hui. Secondo il Segretario di Stato americano Antony Blinken sono 8mila i soldati nord coreani che sono stati schierati nel Kursk, vicino al confine russo, per essere impiegati nei combattimenti sul fronte ucraino.