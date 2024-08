La lunga estate calda del trasporto ferroviario in Italia, tra ritardi e disagi

RITARDI E DISAGI

C’era una volta l’Alta Velocità. Quando per andare da Milano a Roma il treno era diventata la scelta più comoda. Ma da qualche tempo non è più così: una lunga serie di guasti, incidenti, lavori, incendi, sabotaggi, imprevisti negli ultimi mesi hanno provocato una impennata dei disagi. E arrivare puntuali a destinazione è ormai diventato un miraggio. Il mese di luglio è stato particolarmente complicato. VOCI DALLA STAZIONE

Abbiamo fatto un giro alla stazione di Roma Termini. “Ogni giorno ce n’è una”, ha sbottato un viaggiatore frequente quando davanti al tabellone è comparso il ritardo del suo treno. Gli esperti spiegano che negli ultimi anni il traffico su ferrovia è parecchio aumentato, ma la struttura e la rete evidentemente non sono in grado di reggere questa mole di transiti. E così ecco la conclusione sarcastica di un altro passeggero: “Ormai questa è diventata la bassa velocità”.

LAVORI SULLA RETE

A peggiorare la situazione i lavori sulla rete che RFI aveva da tempo programmato per questo mese di agosto. I passeggeri non gradiscono, bisogna anche dire che senza questi interventi la situazione non potrà migliorare. Quindi i disagi di oggi servono per evitare (almeno sulla carta) i ritardi di domani. In questa fase dell’estate dell’estate si viaggia meno per lavoro, ma è in forte aumento il flusso di turisti, italiani e stranieri.

MILANO-ROMA IN CINQUE ORE

I lavori si stanno concentrando nell’area di Firenze sulla tratta Milano-Roma, i cui tempi di percorrenza per due settimane si allungano da 80 fino a 120 minuti a causa di rallentamenti e deviazioni. Metterci cinque ore anziché tre è indubbiamente un bel passo indietro. Altri interventi di manutenzione sono programmati sia tra Milano e Bologna, sia tra Chiusi e Orvieto. I lavori interessano anche la direttrice est-ovest, con ritardi sulla linea Milano-Venezia.

LA RABBIA DEI PASSEGGERI

I disagi non riguardano soltanto l’Alta Velocità e i collegamenti tra le grandi città. Spesso si segnalano problemi anche in provincia e anche al Sud. Un controllore, appena sceso da un treno a Roma Termini, confida: “I disagi ci sono, i passeggeri si sfogano con noi, che però non ci possiamo fare niente”. Chi potrebbe farci qualcosa invece è in vacanza.