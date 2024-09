La maxi protesta nel settore dei trasporti iniziata dagli aeroporti, è in corso quella dei treni, e domani, lunedì 9 settembre, tocca a bus e metro

È un weekend di passione per chi viaggia con gli scioperi che interessano tutto il settore dei trasporti. Ieri quello negli aeroporti, scattato alle ore 13 e terminato alle 17 che ha interessato i piloti e gli assistenti di volo di Ita Airways aderenti alla Fit-Cisl e a Ugl Ta e, per la prima volta anche gli equipaggi italiani di Wizzair iscritti alla Filt Cgil. Dalle tre della notte è in corso l’astensione dal lavoro nel settore ferroviario, mentre lunedì sarà la volta di Bus e metropolitane.





Ferrovie

È in corso dalle 3 della notte lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, che è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome. I lavoratori incroceranno le braccia fino alle 2 di lunedì notte. L'agitazione, secondo quanto ha comunicato il gruppo Fs, "potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l'orario di termine dello sciopero".





Bus e metro

Sarà un inizio di settimana complicato anche per i pendolari a causa dello sciopero che lunedì interesserà bus e metro. Domani infatti si fermeranno autobus, tram e metro per l’astensione dal lavoro nazionale di 8 ore, proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. La protesta è stata indetta a sostegno del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto alla fine del 2023. Saranno rispettate le fasce di garanzia e le modalità saranno stabilite a livello territoriale. Per quanto riguarda le principali città, i mezzi pubblici resteranno fermi: a Milano dalle 18 a fine servizio (6 ore), a Genova dalle 9.30 alle 17, a Venezia dalle 10 alle 16, Bologna dalle 8.30 alle 16.30, Firenze dalle 14.30 alle 22.30, Roma dalle 8.30 alle 16.30, Napoli dalle 9 alle 17 e Bari dalle 15.30 alle 23.30.





Aerei

Sabato, è andato in atto il primo sciopero nazionale del personale dipendente di Ita Airways che ha registrato numerosissimi segnali di consenso da parte di lavoratrici e lavoratori, riferiscono in una nota Fit-Cisl e Ugl Trasporto Aereo. Questo dimostra la necessità di trovare le giuste soluzioni alle problematiche che stanno causando notevole disagio tra il personale” si legge ancora nella nota. Fermi anche i lavoratori di Wizzair. La maggior parte dei voli in partenza dall'Italia hanno accumulato ritardi importanti a causa dei numerosi lavoratori che hanno aderito allo sciopero per avere un contratto di lavoro dignitoso". A riferirlo la Filt Cgil sullo sciopero di piloti e assistenti di volo della compagnia lowcost ungherese.