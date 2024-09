La migliore pizzeria al mondo è a New York, nella top ten Napoli, Caserta, Milano e Roma Photo Credit: Pexels

Al primo posto Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, ecco tutti gli altri locali in classifica

La migliore pizzeria al mondo del 2024 è a New York. A stabilirlo è 50 Top Pizza, la più importante e seguita guida di settore al mondo curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Si tratta di 'Una Pizza Napoletana' di Anthony Mangieri, sulla Orchard Street della Grande Mela. L'annuncio è stato dato ieri al Teatro Mercadante di Napoli, durante la cerimonia di premiazione presentata da Verónica Zumalacßrregui, giornalista e influencer spagnola. La classifica delle migliori pizzerie al mondo Dietro a Una Pizza Napoletana ci sono, ex aequo, Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta, entrambi primi per 50 Top Pizza Italia 2024. Sul terzo gradino del podio The Pizza Bar on 38th, a Tokyo, guidata da Daniele Cason, numero uno per 50 Top Pizza Asia - Pacific 2024. Giù dal podio, in quarta posizione, ecco Confine a Milano, di Francesco Capece e Mario Ventura; al quinto posto Napoli on the Road a Londra, di Michele Pascarella. Seguono Tony's Pizza Napoletana a San Francisco, di Tony Gemignani. Ed ancora: I Tigli a San Bonifacio, di Simone Padoan, Sartoria Panatieri a Barcellona, di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, e 50 Kalò a Napoli, di Ciro Salvo; chiude la top ten Seu Pizza Illuminati a Roma, di Pier Daniele Seu. Pizzerie in tutto il mondo: l'Italia è il Paese più presente Nel complesso sono 29 i Paesi presenti nella classifica mondiale 2024: prima l'Italia con 41 locali, seguita dagli Stati Uniti d'America con 15 pizzerie. Il Belpaese domina anche la graduatoria delle città rappresentate: in vetta c'è Napoli con 5 locali, seguita da New York, San Paolo del Brasile, Milano, Roma e Caserta con 4 locali a pizzeria.

Il progetto Federitaly per valorizzare la cultura enogastronomica italiana A proposito di food made in Italy, ieri Federitaly, la Federazione per la tutela e promozione del Made in Italy nel mondo, ha presentato alla Sala Stampa della Camera dei Deputati il progetto 'Gustus Italiae', un'iniziativa volta a promuovere e valorizzare la cultura enogastronomica italiana attraverso il conferimento del marchio di eccellenza '100% italian taste excellence'. Il riconoscimento sarà assegnato gratuitamente a ristoranti, enoteche, gastronomie e pizzerie aderenti a Federitaly, in Italia e nel mondo, che rispettano criteri di qualità e tradizione, secondo il regolamento stabilito dalla Federazione.

