Crociera intorno al mondo lunga 5 mesi: ecco il percorso e gli itinerari

Da qualche anno ormai le crociere con itinerario intorno al mondo sono sempre più affermate e consolidate tra le varie compagnie crocieristiche. Questo cambiamento mostra come sono variati i gusti e le abitudini dei viaggiatori: l’attenzione degli stessi si sta spostando dall'acquisto di beni di famosi brand a quello nel settore dei viaggi. Anche nel mondo delle crociere è evidente il cambiamento degli stili di vita: le compagnie stanno investendo sempre più per offrire ai passeggeri un'esperienza unica a bordo, rendendo il viaggio e i ricordi ancora più indimenticabili.

Per il 2027 sono già aperte le prenotazioni per una crociera, organizzata da Costa Crociere, di 139 giorni intorno al mondo, con partenza il 25 novembre 2026 da Savona e arrivo il 12 aprile 2027. Il viaggio toccherà 5 continenti, 29 Paesi e 47 destinazioni alla scoperta di tutto il mondo: dalle Bahamas, nell'isola privata in esclusiva per gli ospiti di questo tipo di viaggi, fino alle città simbolo degli Stati Uniti, dalle Isole Hawaii a Tahiti, dall'Australia al Giappone, Singapore, Sud Est Asiatico fino al Continente Africano.

Una crociera adatta a tutti

Oltre alla crociera intorno al mondo, le compagnie offrono anche viaggi più brevi, come le crociere di 8 giorni nel Mediterraneo o nel Nord Europa, che stanno riscontrando un grande successo. Inoltre, è possibile personalizzare l'itinerario, spezzettando il viaggio in diverse tappe. Per esempio, nella crociera intorno al mondo è possibile partire da San Francisco e fare un itinerario di 100 giorni, con tappe in Oceania, Asia e Africa, per poi arrivare a Savona. Le sistemazioni del viaggio di cinque mesi intorno al mondo variano: si parte da cabine interne, con un prezzo base di circa 15.000 euro a persona per l'intero viaggio, fino a suite di lusso con tutti i comfort, maggiordomo e bevande incluse, che possono arrivare a costare tra i 50.000 e i 100.000 euro a persona, a seconda della nave e dei servizi esclusivi offerti.