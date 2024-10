La migliore trattoria d'Italia è a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna Photo Credit: Pexels

La classifica completa stabilita da 50 Top Italy 2025

Si trova a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, la migliore trattoria in Italia. Lo ha stabilito 50 Top Italy 2025, la guida online del meglio del made in Italy dentro e fuori dai confini nazionali. Si chiama L'Antica Osteria del Mirasole ed è guidata da Anna Caretti e Franco Cimini. Al secondo posto troviamo Abraxas Osteria a Pozzuoli, di Vanna e Nando Salemme. Il podio è completato da Trattoria Da Burde a Firenze, guidata dai fratelli Andrea e Paolo Gori. La Capitale occupa il quarto posto, con Roscioli Salumeria con Cucina, mentre la quinta posizione va a Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano, di Giovanni Milana. La top ten continua con La Brinca a Ne (Genova), della famiglia Circella, al sesto posto. Quindi ecco il Ristorante Al Cambio, a Bologna, al settimo posto. A seguire, la new entry Mimì alla Ferrovia, a Napoli, dei cugini Michele e Michele Giugliano, che vede in cucina Salvatore Giugliano. In nona posizione l'abruzzese Mammaròssa ad Avezzano e al decimo posto Casa Torrente - Al Convento, a Cetara, in provincia di Salerno, con Gaetano Torrente ai fornelli. Nelle prossime settimane saranno presentate le altre sezioni della guida 50 Top Italy 2025, nelle categorie: Grandi Ristoranti, Luxury (Migliori ristoranti nel contesto dell'ospitalità alberghiera) e gli Spin Off, con un focus su: i Migliori Ristoranti sotto i 100 euro, i Migliori Bistrò Vegetali, i Migliori Panini, i Migliori Street Food, i Migliori Ristoranti di Pesce e le Migliori Amatriciane. La presentazione della guida terminerà con il Gran Galà della Cucina Italiana, presentato da Federico Quaranta il 16 dicembre al Teatro San Babila di Milano, dove dal vivo verranno consegnati tutti i premi e saranno svelati i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo (fuori dall'Italia).

Le migliori trattorie in Italia: la classifica completa

1 Antica Osteria del Mirasole – San Giovanni in Persiceto (BO), Emilia-Romagna 2 Abraxas Osteria – Pozzuoli (NA), Campania 3 Trattoria Da Burde – Firenze, Toscana 4 Roscioli Salumeria con Cucina – Roma, Lazio 5 Sora Maria e Arcangelo – Olevano Romano (RM), Lazio 6 La Brinca – Ne (GE), Liguria 7 Ristorante Al Cambio – Bologna, Emilia-Romagna 8 Mimì alla Ferrovia – Napoli, Campania 9 Mammaròssa – Avezzano (AQ), Abruzzo 10 Casa Torrente – Al Convento – Cetara (SA), Campania 11 Vecchia Marina – Roseto degli Abruzzi (TE), Abruzzo 12 Lo Stuzzichino – Massa Lubrense (NA), Campania 13 NU’ Trattoria Italiana 1960 – Acuto (FR), Lazio 14 Arcangelo Vino e Cucina – Roma, Lazio 15 Locanda Mammì – Agnone (IS), Molise 16 Trippa – Milano, Lombardia 17 Ristorante Consorzio – Torino, Piemonte 18 Trecca – Roma, Lazio 19 SantoPalato – Roma, Lazio 20 Gerani Ristorante – Sant’Antonio Abate (NA), Campania 21 Osteria Botteghe Antiche – Putignano (BA), Puglia 22 Osteria Ophis – Offida (AP), Marche 23 I Banchi – Ragusa, Sicilia 24 Antica Trattoria Ballotta – Torreglia (PD), Veneto 25 Corona Trattoria – Palermo, Sicilia 26 Osteria della Villetta – Palazzolo sull’Oglio (BS), Lombardia 27 Ai Due Platani – Coloreto (PR), Emilia-Romagna 28 Ristorante Cacciatori – Cartosio (AL), Piemonte 29 Evviva Maria – Conversano (BA), Puglia 30 Officina della Bistecca – Panzano in Chianti (FI), Toscana 31 Cibus – Ceglie Messapica (BR), Puglia 32 Il Capanno – Spoleto (PG), Umbria 33 Trattoria Sarda Armidda – Abbasanta (OR), Sardegna 34 Taverna Kerkira – Bagnara Calabra (RC), Calabria 35 All’Osteria Bottega – Bologna, Emilia-Romagna 36 Taverna Centomani – Potenza, Basilicata 37 Osteria del Vicolo – Mormanno (CS), Calabria 38 La Sangiovesa – Santarcangelo di Romagna (RN), Emilia-Romagna 39 Armando al Pantheon – Roma, Lazio 40 L’Agave Framura – Framura (SP), Liguria 41 Osteria La Torre – Cherasco (CN), Piemonte 42 Al Resù – Lozio (BS), Lombardia 43 Boivin – Levico Terme (TN), Trentino-Alto Adige 44 Fattoria Borrello – Raccuja (ME), Sicilia 45 Osteria Ca’ Dei Giosi – Covelo di Vallelaghi (TN), Trentino-Alto Adige 46 Bianca Trattoria – Roma, Lazio 47 Trattoria La Grotta Da Concetta – Campobasso, Molise 48 Antica Trattoria del Gallo – Gaggiano (MI), Lombardia 49 Antichi Sapori – Montegrosso di Andria (BT), Puglia 50 Scannabue – Torino, Piemonte.

