La Norvegia (ma non solo) corteggia gli infermieri italiani. Addirittura anche i migliori studenti non ancora laureati

Il servizio sanitario pubblico norvegese offre in questo momento dai 2800 ai 3500 euro netti al mese: certo, il costo della vita è elevato in città come Oslo e Bergen, ma in alcuni casi ci sono addirittura affitto e bollette pagate, quasi sempre almeno nei primi mesi. I contratti sono tutti a tempo indeterminato e addirittura non c'è più l'obbligo di conoscere le complesse basi del norvegese, non subito almeno. Gli infermieri italiani fanno gola alla Norvegia, a tal punto, che si dice pronta ad accettare anche gli studenti del terzo anno in infermieristica. A parlarne è Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up che sottolinea come le proposte di lavoro, negli ultimi tempi, si siano fatte “decisamente più aggressive e soprattutto davvero difficili da rifiutare per un nostro giovane laureato in infermieristica”. De Palma si chiede alla fine in modo niente affatto retorico “Ma se i nostri studenti giovani laureati andranno a lavorare in Norvegia, chi resterà a prestare servizio per i cittadini italiani?”.

LE CONDIZIONI D’ORO NORVEGESI

"Lo stipendio base - precisa De Palma – non include premialità e bonus, si lavora mediamente 37,5 ore settimanali, viene pagato il volo dall'Italia per raggiungere città come Oslo, Bergen e Trondheim, ma c'è una novità incredibile che apprendiamo nei contenuti di tutti gli annunci, e ce ne sono a decine, negli ultimi giorni, dalla Norvegia. Nelle selezioni sono addirittura inclusi giovani al terzo anno di infermieristica. Naturalmente stiamo cercando di approfondire la questione, ma non escludiamo il fatto che Paesi come la Norvegia potrebbero presto arrivare 'a opzionare' i nostri migliori studenti, seguirli fino al completamento degli studi, pur di averli in servizio li da loro".