Alexey Navalny, è mistero sul corpo. Non è all'obitorio di Salekhard. La sua portavoce, Navalny è stato assassinato

"Alexey Navalny è stato assassinato". Lo denuncia su X la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmysh chiedendo che il corpo di Alexey Navalny venga consegnato immediatamente alla sua famiglia. Yarmysh, ha accusato le autorità russe di "mentire" sulle cause della morte dell'oppositore e di cercare di "fare di tutto per non consegnare il suo corpo". Oltre 100 fermi nelle manifestazioni spontanee per la morte del principale oppositore di Vladimir Putin sono stati eseguiti da Mosca a San Pietroburgo e altri arresti anche questa mattina. La morte di Alexei Navalny può essere letta sia come 'un segno di debolezza' del presidente russo sia come qualcosa che è 'in linea con quanto sempre o abbastanza spesso fatto' sotto il potere di Putin, ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Per il presidente ucraino Zelensky 'dimostra che Putin è un criminale', parole pronunciate alla riunione dei ministri del G7 a Monaco di Baviera che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha aperto chiedendo un minuto di silenzio per onorare Navalny. Secondo i russi il dissidente è morto per cause naturali, per il giornalista investigativo Grozev, amico di Navalny, è più probabile sia stato avvelenato una seconda volta. La Cina parla di affare interno russo, mentre Londra convoca i diplomatici russi per chiarire che ritiene Mosca pienamente responsabile.

PORTAVOCE, NAVALNY ASSASSINATO, CORPO SIA CONSEGNATO A FAMIGLIA SUBITO

"Alexey Navalny è stato assassinato". Lo denuncia su X la portavoce dell'oppositore, Kira Yarmysh, secondo cui "la sua morte è avvenuta il 16 febbraio alle 14.17 ora locale, secondo il messaggio ufficiale inviato alla madre di Alexey". "Un dipendente della colonia penale ha detto che il corpo di Navalny si trova ora a Salekhard. A prenderlo sono stati gli investigatori dell'Ic, che ora stanno conducendo 'indagini'. Ma il corpo di Alexei Navalny non è nell'obitorio che era stato indicato dalle autorità russe: lo sostengono i collaboratori del dissidente russo morto ieri in carcere. Chiediamo che il corpo di Alexey Navalny venga consegnato immediatamente alla sua famiglia, scrive Yarmysh.

COLLABORATORI, CORPO TRASFERITO IN CITTÀ SALEKHARD



Secondo membri del team di Alexei Navalny citati dalla testata indipendente Dozhd, un dipendente della colonia penale dove era rinchiuso ha detto che il corpo è stato trasferito nella città di Salekhard, capoluogo del distretto artico di Yamalo-Nenets. Qui si trova a disposizione del Comitato investigativo, che ha aperto un'inchiesta sul decesso.



LA SFIDA DELLE PERSONE IN FILA PER DEPORRE FIORI ALLA LUBYANKA

Molte persone si sono messe in fila anche stamane a Mosca davanti alla Lubyanka, l'ex sede del Kgb sovietico e ora dei servizi di sicurezza Fsb, per rendere omaggio alla memoria di Alexei Navalny. All'inizio della mattinata un centinaio di persone erano in fila per deporre fiori sulla Pietra Solovetsky, che ricorda le vittime della repressione durante l'Unione Sovietica. Successivamente la fila si è ridotta. La polizia sorveglia la situazione senza intervenire, invitando solo le persone a non sostare a lungo. Una quindicina di persone, ha reso noto l'ong Ovd-Info, sono invece state fermate davanti ad un altro monumento della capitale che ricorda le vittime ai tempi dell'Urss, il cosiddetto 'Muro del Pianto'. Gli agenti sono intervenuti quando dalla gente che si era radunata si è alzato il coro di "vergogna, vergogna". Ora la situazione è tornata alla calma e davanti al monumento sono rimasti solo agenti e giornalisti.