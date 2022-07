La prima Barbie eco sostenibile si ispira a Jane Goodall. E’ stata realizzata con plastica riciclata

La fashion doll Mattel, presentata nella collezione Inspiring Women, in collaborazione con il Jane Goodall Institute, è realizzata con plastica riciclata. La serie rende omaggio alle donne coraggiose che hanno aperto la strada alle future generazioni: la Dottoressa Jane Goodall si unisce a donne come Ida B. Wells, Maya Angelou, Billie Jean King ed Eleanor Roosevelt, tra le altre.

JANE GOODALL E L’IMPEGNO CON I BAMBINI

L’essere stata scelta dalla Mattel è una bella notizia per la Goodall, perché le dà modo di arrivare ai più piccoli, con la speranza di incoraggiarli a imparare dall’ambiente. "Per tutta la mia carriera ho cercato di aiutare i bambini ad essere curiosi ed esplorare il mondo che li circonda, proprio come ho fatto io quando ho viaggiato per la prima volta in Tanzania 62 anni fa. Sono entusiasta di collaborare con Barbie e incoraggiare i più piccoli a imparare dall'ambiente e a credere che possano fare la differenza", ha affermato Jane Goodall. "Attraverso questa partnership, spero di ispirare la prossima generazione di eco-leader a unirsi a me nella protezione del nostro pianeta e ricordare loro che possono essere tutto ciò che desiderano, ovunque: sul campo, in laboratorio e nella ricerca".