La regina Elisabetta è la monarca dei record, davanti a lei solo il Re Sole

Queen Elizabeth, 96 anni, è la sovrana dei record, e recentemente ha battuto ogni primato, con le celebrazioni per il Giubileo di Platino a dimostrazione del fatto. La regina Elisabetta è il secondo monarca al mondo ad aver regnato più a lungo, dopo il re di Bhumibol Adulyadej (solo 70 anni). Prima di lei, solo il re Sole. ben 72 anni e 110 giorni. Rimase in carica dal dal 14 maggio 1643 (allora aveva 5 anni) alla morte avvenuta nel castello di Versailles l'1 settembre 1715 a 76 anni. Elizabeth Alexandra Mary ha tagliato il nastro (simbolico) lo scorso 13 giugno. Quel giorno il suo regno ha toccato ufficialmente i 70 anni di regno e 127 giorni. Solo un giorno in più rispetto a Rama IX, (regnò 70 anni e 126 giorni, dal 9 giugno 1946 alla scomparsa, il 13 ottobre 2016).





Non ha intenzione di abdicare

A parte il record, la regina Elisabetta non ha nessuna intenzione di cedere lo scettro al figlio carlo, il primo il lista di successione. Ancora in auge, seppur 'accompagnata' da un regale bastone, (la regina non può essere toccata), sorretta, sostenta dai comuni mortali. Colpita dal Covid in maniera lieve per ben due volte, l'augusta sovrana continua a partecipare alla vita pubblica anche se molto limitatamente, così come le è stato consigliato dai medici. Infatti, gli ultimi appuntamenti istituzionali, così come all'inaugurazione dell'anno parlamentare, è stata sostituita dal principe del Galles che ha letto il discorso della regina.





La promessa

Queen Elizabeth nel giorno del suo ventunesimo compleanno aveva promesso, via radio, a tutto il Commonwealth: "dichiaro davanti a voi tutti che la mia intera vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale alla quale tutti apparteniamo". Un patto con il suo amato Paese che, ha rinnovato anche durante i festeggiamenti per il Giubileo. Anche se le sue uscite saranno sempre più centellinate.