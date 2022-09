La Regina Elisabetta II è morta. Carlo è Re, ci consolano il rispetto e l’amore che il mondo nutriva per lei

Con la morte della Regina Elisabetta II, il figlio primogenito Carlo diventa Re d'Inghilterra. Dopo una vita all'ombra della madre, il principe di Galles viene incoronato re all'età di 73 anni (ne compirà 74 a novembre). Carlo, del resto, è diventato primo in linea di successione al trono il 6 febbraio 1952, giorno della scomparsa di re Giorgio VI. All’epoca aveva appena tre anni. Nessuno ha mai aspettato tanto quanto lui. Intanto il Regno Unito si prepara ad almeno 3 giorni di stop totale delle attività per quanto riguarda negozi, uffici e locali. Il periodo di lutto, però, andrà avanti per molto tempo prima di iniziare le procedure per l'incoronazione ufficiale dell'erede al trono. Il piano London Bridge, questo il nome scelto da ormai anni, prevede funerali solenni per la sovrana tra non prima di 10 giorni. La bara potrebbe essere esposta nella Westminster Hall per almeno due giorni, così come avvenuto per la morte della Regina madre.

CARLO, DOMANI I PASSI FORMALI DELLA SUCCESSIONE

Tradizionalmente, il Consiglio per l'Accessione si riunisce al più presto possibile a palazzo St. James, normalmente entro 24 ore dalla morte del sovrano. Ne fanno parte i Consiglieri privati, i Grandi Ufficiali di Stato e il lord Mayor. La procedura è divisa in due parti: la morte della Regina verrà annunciata dal Lord presidente del Consiglio di Accessione, successivamente verrà letta la "Proclamazione di Accessione". Il nuovo Re pronuncerà allora un giuramento in cui prometterà "di assumere i doveri e le responsabilità della sovranità" e di seguire l'eredità di sua madre. Sua moglie Camilla, così come il figlio maggiore ed erede al trono William, saranno presenti, in quanto fanno parte del Consiglio privato. Camilla è diventata Regina consorte, come ha chiarito Elisabetta II in una dichiarazione in occasione del Giubileo di platino, mettendo fine all'incertezza sul suo futuro titolo.

CARLO, MOMENTO DI GRANDE TRISTEZZA PER ME E TUTTA LA FAMIGLIA

"La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia". E' la dichiarazione appena rilasciata dalla famiglia reale a nome di Carlo, il nuovo re. "Piangiamo profondamente la scomparsa di un amato sovrano e di una madre molto amata", si legge nella dichiarazione. "So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei regni e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo". "Durante questo periodo di lutto e cambiamento - conclude il messaggio - io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza del rispetto e del profondo affetto in cui la Regina era così ampiamente tenuta".