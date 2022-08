La rivoluzione green della California: dal 2035 le auto nuove saranno solo elettriche

Auto nuova? Dal 2035 in California potrà essere solo elettrica. L'ente regolatore delle emissioni - il California Air Resources Board (Carb) - ha infatti approvato oggi regole più severe che metteranno al bando la vendita di nuove vetture "tradizionali'' entro i prossimi tredici anni, fissando delle tappe intermedie per raggiungere l'obiettivo emissioni zero. Una decisione che nasce dalla necessità di affrontare il cambiamento climatico riducendo anche l’inquinamento atmosferico e che si allinea con quanto sancito dall’Unione Europea appena due mesi fa.





UNA RIVOLUZIONE PER TAPPE

Il mandato obbliga le case automobilistiche a eliminare gradualmente le auto a benzina e diesel, i veicoli utilitari sportivi, i minivan e i pick-up a favore di versioni più pulite alimentate da batterie o celle a combustibile. Se le aziende produttrici non rispetteranno i parametri potranno essere multate di ventimila dollari per ogni esemplare non conforme, come ha affermato il Board. L’obiettivo zero emissioni è ambizioso, ma per arrivarci sono state inserite nel provvedimento una serie di tappe intermedie. Si parte nel 2026, quando dovrà essere libero dai combustibili fossili il 35% delle nuove vetture. Una quota che aumenterà ogni anno e che si prevede arrivi al 51% nel 2028, al 68% nel 2030 fino a toccare il 100% nel 2035.





UNO STATO DA SEMPRE "ECO"

Un progetto particolarmente importante perché la California rappresenta la fetta maggiore del mercato automobilistico americano e, proprio per questo, di solito è in grado, con le sue scelte, di influenzare tutto il comparto. Uno Stato che da sempre è all’avanguardia per le norme sulle emissioni zero: basti pensare che le prime iniziative del Carb contro lo smog di Los Angeles risalgono al 1966, anno in cui il Congresso ha concesso alla California il permesso di stabilire da sola le proprie regole ai sensi del Federal Air Quality Act.