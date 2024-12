"La Siria è libera, il tiranno Bashar al Assad è fuggito": così i ribelli hanno annunciato la caduta del governo

Le forze ribelli, a guida islamica, hanno annunciato, nella notte, la conquista di Damasco e la fuga del tiranno, Bashar al-Assad , il presidente della Siria da un quarto di secolo al potere, dopo averlo ereditato dal padre, Hafez, a sua volta per 30 anni ai vertici del regime. I residenti della capitale sono scesi in strada per festeggiare la caduta del regime , dopo 50 anni di governo del partito Baath, mentre i gruppi ribelli annunciavano l'inizio di una nuova era in Siria.





L'inizio di una nuova era

Da Washington la Casa Bianca ha reso noto che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta monitorando, da vicino, gli eventi straordinari in Siria ed è in costante contatto con i partner regionali. Intanto, dopo il loro ingresso a Damasco, le forze di opposizione si sono dirette nel centro della città ed hanno preso il controllo dell'emittente radiotelevisiva pubblica. I ribelli, inoltre, hanno liberato il carcere militare di Sednaya, noto come il mattatoio umano , dove le porte sono state aperte per migliaia di detenuti che sono stati imprigionati dall'apparato di sicurezza durante tutto il governo del regime.





Governo e opposizione insieme