La soap Beautiful a Napoli, tappa da "Zi Teresa": ecco cosa hanno mangiato gli attori sul lungomare

Da anni resta la soap per antonomasia. Quella che, per molti, non finirà mai. Beautiful, dall'America, fa tappa a Napoli con una puntata - sicuramente - fuori dagli schemi. Gli attori, con telecamere, regista e luci, fanno tappa da Zi Teresa: lì incontrano Carmela Abbate, volto e anima della storia, della cucina e dei piatti dello storico ristorante fondato nel 1890 (a due passi dal Castel dell’Ovo).

DA 40 ANNI BEAUTIFUL TIENE COMPAGNIA AGLI ITALIANI

Migliaia di puntate. Intrecci. Sospetti. Tradimenti. E chi più ne ha, più ne metta: per questo motivo, Beautiful resta una della soap più amate di sempre, che ha raggiunto i quaranta anni di presenza sui piccoli schermi di tutto il mondo.

Facciamo un piccolo passo indietro. Tutto parte dalla storia della famiglia Forrester, ambientata a Los Angeles, ha cambiato per qualche giorno location, approdando proprio in Campania. Come racconta Il Mattino, "Brooke interpretata da Katherine Kelly Lang e Nick Marone rappresentato da Jack Wagner rendono protagonisti, nel loro girato, anche Carmela Abbate e i piatti tipici del ristorante che affaccia sul Borgo marinari".

BEAUTIFUL SI TINGE D'AZZURRO

«Mi hanno chiesto di interpretare me stessa ed ho accettato con gioia – ha raccontato la Abbate – ero emozionata e felice ma insieme ai miei figli e al mio staff sono riuscita e far sentire a casa troupe e attori.

Abbiamo trasformato una piccola area in camerini dove abbiamo lasciato che la Lang potesse rilassarsi e alla fine si è sentita a proprio agio», racconta la storica ristoratrice a Il Mattino.

MA COSA HANNO MANGIATO GLI ATTORI DELLA SOAP?

«Abbiamo servito un’insalata di mare e una millefoglie caprese composta da mozzarella di bufala campana e pomodori di Sorrento. Abbiamo trascorso delle giornate emozionanti e divertenti, perché John McKook, presenza storica della soap che presta il volto a Eric Forrester e Thorsten Kaye, l’attuale Ridge, si sono sentiti come a casa. Venivano da noi per il caffè, ma anche semplicemente per una chiacchierata.

E poi finalmente, una volta concluso il girato, abbiamo organizzato una cena speciale, con tanto di torta a tema. Ci siamo scatenati sulle note della musica napoletana e hanno travolto anche me nel ballo e nel canto. Non resta che guardare le puntate per riscoprire i nostri sapori e la nostra bella Napoli, sempre più ombelico del mondo», racconta ancora a Il Mattino.