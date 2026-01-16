La Spezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente

La Spezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente

La Spezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente Photo Credit: ANSAFoto.it/ANDREA BONATTI

Maria Paola Raiola

16 gennaio 2026, ore 17:33

L'aggressione avvenuta nell'istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia, durante l'orario scolastico. La vittima colpita con un coltello. Il presunto aggressore fermato dalla polizia

E’ ricoverato in gravissime condizioni, lo studente italiano di origini egiziane, accoltellato questa mattina da un altro alunno dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Le indagini sono in corso e sono affidate alla polizia di Stato. Secondo quanto è stato ricostruito sin qui, la vittima, diciottenne, è stata colpita con un coltello da un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso, è stato portato in ospedale, dove è stato  sottoposto  a un'operazione chirurgica molto delicata e riuscita, come hanno reso noto gli stessi medici ai familiari e alla cinquantina di compagni di scuola che hanno atteso per ore al di fuori del padiglione cinque dell'ospedale Sant'Andrea.

Fermato un altro studente

In questura, per diverse ore, è rimasto  sotto interrogatorio l'autore dell'aggressione. Si tratta di uno studente di 19 anni, di origini straniere. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire al movente della violenta aggressione. Secondo quanto si è appreso, la lite tra i due - probabilmente per motivi sentimentali - sarebbe iniziata nei bagni dell'istituto e l'aggressione vera e propria si è consumata in aula, dove la vittima aveva cercato rifugio. Al fermato potrebbe venir contestato il tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione. Il coltello da cucina utilizzato per ferire il suo compagno sarebbe infatti stato portato da casa.


Il messaggio del ministro dell'Istruzione, Valditara

"Quanto accaduto all'Istituto "L. Einaudi - D. Chiodo" della Spezia è di una gravità assoluta. Allo studente ferito ed alla sua famiglia va la mia sentita vicinanza. Episodi di questo genere non devono trovare spazio nella nostra società. La scuola è impegnata a trasmettere valori e ad insegnare il rispetto delle persone e delle regole, nel dialogo e nel rifiuto di ogni forma di violenza". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. 

Argomenti

Ragazzoaccoltellato
LaSpezia
Scuola

Gli ultimi articoli di Maria Paola Raiola

Mostra tutti
  • Capotreno ucciso a Bologna: il presunto killer fermato a Desenzano del Garda, era ricercato in tutt'Italia

    Capotreno ucciso a Bologna: il presunto killer fermato a Desenzano del Garda, era ricercato in tutt'Italia

  • Sedicenne scomparso a Novara, ritrovato corpo senza vita in un canale a chilometri di distanza da casa

    Sedicenne scomparso a Novara, ritrovato corpo senza vita in un canale a chilometri di distanza da casa

  • Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

    Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

  • Dagli Usa, il Pentagono chiede all'Ue di prendere il controllo della Nato; dietro c'è l'idea di Trump di un'Europa in declino

    Dagli Usa, il Pentagono chiede all'Ue di prendere il controllo della Nato; dietro c'è l'idea di Trump di un'Europa in declino

  • Papa Leone dopo la Turchia tocca il Libano: su Ucraina e Gaza tutto il peso della diplomazia soft vaticana

    Papa Leone dopo la Turchia tocca il Libano: su Ucraina e Gaza tutto il peso della diplomazia soft vaticana

  • Vasto (Chieti): che accadrà alla famiglia che vive nel bosco, con tre bimbi piccoli, senza confort e senza scuola?

    Vasto (Chieti): che accadrà alla famiglia che vive nel bosco, con tre bimbi piccoli, senza confort e senza scuola?

  • Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

    Addio al maestro Beppe Vessicchio: è morto a Roma il direttore d'orchestra più celebre del Festival di Sanremo

  • Gino Cecchettin, papà di Giulia, interviene dopo la rinuncia all'appello per Turetta: verità accertata, ora guardo avanti

    Gino Cecchettin, papà di Giulia, interviene dopo la rinuncia all'appello per Turetta: verità accertata, ora guardo avanti

  • Castelnuovo del Garda: ancora un femminicidio, Jessica

    Ancora un femminicidio: a Castelnuovo del Garda, Jessica uccisa dall'ex a coltellate

  • Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali

    Udine: una ragazza di 17 anni investita e uccisa mentre va a scuola, stava attraversando sulle strisce pedonali

L'uccisione del capotreno a Bologna, preso il presunto responsabile, è un senza fissa dimora croato

L'uccisione del capotreno a Bologna, preso il presunto responsabile, è un senza fissa dimora croato

E' stato preso a Desenzano del Garda in stato confusionale, ha detto: "so di essere ricercato, ma non so perché" , si spostava tra le stazioni ferroviarie del nord

Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

Alto Adige, due 11enni si arrampicano su una parete rocciosa. Uno precipita per cento metri e muore

È accaduto a Laudes, frazione di Malles, in Val Venosta. A chiamare i soccorsi è stato l'amichetto, illeso ma sotto choc

Ragazza svanita nel nulla in provincia di Padova, aperta inchiesta contro ignoti per sequestro di persona

Ragazza svanita nel nulla in provincia di Padova, aperta inchiesta contro ignoti per sequestro di persona

Anabella Martinelli, 22 anni, è irrintracciabile dal 6 gennaio, ha preso due pizze da asporto, ma della seconda persona non ci sono tracce, ritrovata la sua bici