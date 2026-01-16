La Spezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente

E’ ricoverato in gravissime condizioni, lo studente italiano di origini egiziane, accoltellato questa mattina da un altro alunno dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Le indagini sono in corso e sono affidate alla polizia di Stato. Secondo quanto è stato ricostruito sin qui, la vittima, diciottenne, è stata colpita con un coltello da un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso, è stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto a un'operazione chirurgica molto delicata e riuscita, come hanno reso noto gli stessi medici ai familiari e alla cinquantina di compagni di scuola che hanno atteso per ore al di fuori del padiglione cinque dell'ospedale Sant'Andrea.

Fermato un altro studente

In questura, per diverse ore, è rimasto sotto interrogatorio l'autore dell'aggressione. Si tratta di uno studente di 19 anni, di origini straniere. Gli inquirenti stanno lavorando per risalire al movente della violenta aggressione. Secondo quanto si è appreso, la lite tra i due - probabilmente per motivi sentimentali - sarebbe iniziata nei bagni dell'istituto e l'aggressione vera e propria si è consumata in aula, dove la vittima aveva cercato rifugio. Al fermato potrebbe venir contestato il tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione. Il coltello da cucina utilizzato per ferire il suo compagno sarebbe infatti stato portato da casa.





Il messaggio del ministro dell'Istruzione, Valditara

"Quanto accaduto all'Istituto "L. Einaudi - D. Chiodo" della Spezia è di una gravità assoluta. Allo studente ferito ed alla sua famiglia va la mia sentita vicinanza. Episodi di questo genere non devono trovare spazio nella nostra società. La scuola è impegnata a trasmettere valori e ad insegnare il rispetto delle persone e delle regole, nel dialogo e nel rifiuto di ogni forma di violenza". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.