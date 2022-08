Lady Diana: un'asta combattuta per l'auto della principessa. A quasi 25 anni dalla sua scomparsa

Tra due giorni, il 31 agosto, ricorreranno i venticinque anni dalla sua scomparsa. Ma Lady D resta un’icona immortale, nella cultura pop e nel cuore di chi le ha voluto bene. Tra cui un misterioso acquirente inglese che in queste ore ha scelto di pagare 730mila sterline, pari a 869mila euro, per aggiudicarsi la sua auto.





LA GUIDAVA LEI STESSA

Una macchina che la principessa amava guidare personalmente, facendo sedere autista e guardia del corpo sul sedile del passeggero: è la Ford Escort RS Turbo, la vettura che accompagnò Lady Diana per tre anni a partire dall’estate del 1985. Alcuni la ricordano ancora sfrecciare per le strade di Londra, accompagnata da un agente di scorta. È al volante di questa auto, per esempio, che Lady D fu fotografata durante una sessione di shopping. Fu sempre lei a fare da sfondo anche a passeggiate con i piccoli principi Harry e William. Immagini rimaste iconiche e che fanno parte della storia del Regno Unito.





UNA LIVREA SPECIALE

Ma a rendere speciale quest’auto è anche un altro particolare: è l’unico esemplare di questo modello di colore nero. Le altre Escort RS Turbo di questa generazione infatti erano bianche. Un colore che però, secondo alcuni, risultava troppo visibile e poco adatto a garantire la sicurezza della principessa - che secondo le cronache avrebbe voluto invece una cabriolet rossa. Da qui l'idea della livrea scura. La base d’asta per l’auto era di centomila sterline, anche se l’offerta finale è lievitata a dismisura dopo un’agguerrita battaglia al rialzo, con offerte arrivate anche dagli Stati Uniti e da Dubai. Ad aggiudicarsi il cimelio però sarebbe stato un cittadino inglese residente nella regione di Manchester. L'auto resterà così nel suo paese d'origine.