Lady Gaga parla delle critiche ricevute per "Joker: Folie à Deux". Ecco cosa ha detto

Era atteso da tutti come il film evento del 2024 ma “Joker: Folie à Deux” si è rivelato un flop, incassando solamente poco più di 200 milioni di dollari. Anche l'accoglienza del pubblico riservata al sequel del cult del 2019 è stata piuttosto polemica. L’ultimo tassello di un film da dimenticare sono le nomination ai Razzie Awards, che eleggono le pellicole e le interpretazioni peggiori dell’anno. Joker 2, con ben 7 nomination (su 9 categorie), è il titolo più candidato del 2025, seguito da Madame Web e Megalopolis. Ma nel frattempo, dopo tre mesi dall’uscita nelle sale, Lady Gaga ha rotto il silenzio e ha detto la sua sul disastro finanziario della pellicola della Warner.

LADY GAGA “CONTRO LA PAURA DEL FALLIMENTO”

In un'intervista con la rivista Elle, pubblicata online martedì, la cantante e attrice ha parlato del film diretto da Todd Phillips: "A volte la gente non apprezza certi lavori", ha affermato, senza fare riferimento diretto al film. "È qualcosa di naturale. E credo che, come artista, bisogna essere pronti ad accettare quando il pubblico non gradisce qualcosa che fai. L'importante è andare avanti, anche se qualcosa non ha funzionato come ci si aspettava." La cantante ha poi riflettuto sull'importanza di non lasciare che la paura del fallimento influisca sulle sue scelte artistiche. "Quando la paura entra nella tua vita, può diventare difficile da gestire", ha detto Gaga, che sta anche promuovendo il suo prossimo album, Mayhem. "Ma è tutto parte del caos."

LE RECENSIONI SU LADY GAGA IN JOKER 2

Il film ha visto un netto calo rispetto al suo predecessore, che aveva superato il miliardo di dollari globalmente. Il punteggio del film su Rotten Tomatoes è attualmente del 31% da parte dei critici, una valutazione ben lontana da quella ottenuta dal primo capitolo. Alcune recensioni hanno messo in luce le performance di Gaga, tra cui quella del critico cinematografico di The Hollywood Reporter, David Rooney, che ha definito Joker: Folie à Deux "irregolare", ma ha lodato l'interpretazione dell'artista: "Gaga è una presenza irresistibile e dinamica, capace di bilanciare affinità e ossessione, mentre riesce a infondere una certa gioia e speranza nel personaggio di Arthur, che lo porta a cantare 'When You're Smiling' diretto verso il tribunale. Le loro esibizioni musicali, che siano duetti o solisti, offrono una vitalità al film.”

Nonostante l'accoglienza tiepida, Lady Gaga continua a mantenere il suo spirito e a spingere avanti la sua carriera artistica, dimostrando ancora una volta che la passione e la dedizione sono ciò che guidano la sua arte, a prescindere dalle difficoltà.