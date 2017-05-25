Laura Biagiotti, morte cerebrale

25 maggio 2017, ore 12:47
La stilista colpita a 73 anni da arresto cardiaco
La stilista Laura Biagiotti (73 anni) è stata ricoverata presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo un arresto cardiaco che ha provocato un danno cerebrale. Lo rende noto l'Ospedale. E' in corso l'accertamento di morte cerebrale.
