Laura Biagiotti, morte cerebrale

La stilista colpita a 73 anni da arresto cardiaco

La stilista Laura Biagiotti (73 anni) è stata ricoverata presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo un arresto cardiaco che ha provocato un danno cerebrale. Lo rende noto l'Ospedale. E' in corso l'accertamento di morte cerebrale.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti