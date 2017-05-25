Laura Biagiotti, morte cerebrale

Laura Biagiotti, morte cerebrale

Laura Biagiotti, morte cerebrale

Redazione Web

25 maggio 2017, ore 12:47

La stilista colpita a 73 anni da arresto cardiaco

La stilista Laura Biagiotti (73 anni) è stata ricoverata presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo un arresto cardiaco che ha provocato un danno cerebrale. Lo rende noto l'Ospedale. E' in corso l'accertamento di morte cerebrale.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

    A Roma torna la Wizz Air Rome Half Marathon, la mezza maratona più partecipata d’Italia

  • Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

    Atterrato a Roma Fiumicino il primo volo con a bordo due cani di media taglia in cabina senza trasportino

  • Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

    Marco Masini a RTL 102.5: “Voglio dare un senso a questi 35 anni di carriera e a questo viaggio meraviglioso con chi mi segue”

  • Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

    Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio

  • Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

    Emanuele Aloia a RTL 102.5: “Nelle prossime settimane vorrei chiudere il disco, in cui ogni canzone farà riferimento a un pianeta diverso”

  • Legge di bilancio: previsto il blocco automatico per i dipendenti pubblici che hanno debiti con il fisco

    Legge di bilancio: previsto il blocco automatico per i dipendenti pubblici che hanno debiti con il fisco

  • Matteo Salvini a RTL 102.5, sciopero: “Bassa adesione nei trasporti”

    Matteo Salvini a RTL 102.5, sciopero: “Bassa adesione nei trasporti”

  • Maltempo, a Milano esonda il Seveso, nell'Alessandrino si cerca una donna dispersa

    Maltempo, a Milano esonda il Seveso, nell'Alessandrino si cerca una donna dispersa

  • L’estate 2025 sarà ricordata da chi ha volato come quella con meno disservizi, anche se aumentano i problemi con i bagagli

    L’estate 2025 sarà ricordata da chi ha volato come quella con meno disservizi, anche se aumentano i problemi con i bagagli

  • Cultura, nelle piazze italiane è arrivato il “Pranzo della Domenica"

    Cultura, nelle piazze italiane è arrivato il “Pranzo della Domenica"

Monza: docente prende in giro alunno con disabilità mentale, azione disciplinare e 3000 euro di multa

Monza: docente prende in giro alunno con disabilità mentale, azione disciplinare e 3000 euro di multa

Durante l'ora di educazione fisica frasi da body shaming per il ragazzo in sovrappeso, al quale è stato proposto per cinque euro di fare un filmato mentre falliva un salto

Violenza sulle donne, due episodi a Torino e Marostica, salvate da coraggio e interventi rapidi

Violenza sulle donne, due episodi a Torino e Marostica, salvate da coraggio e interventi rapidi

Nel vicentino, una cliente difende una barista dall’ex armato di coltello, mentre nel capoluogo piemontese, un 38enne è stato arrestato dai carabinieri dopo anni di minacce e aggressioni all’ex moglie

Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto

Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto

Le frasi più significative riportate dal podcast "Falsissimo" di Fabrizio Corona, come la definizione di "occhi spaccanti" per quelli di Martina Ceretti, 23 anni modella e inlfuencer