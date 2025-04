Laura Pausini: "Il mio disco di Natale in salsa swing"

La cantante lancia il nuovo album "Laura Xmas" anticipato dal singolo "Santa Claus is coming to town"

Laura Pausini lancia il nuovo progetto discografico unico e speciale anticipato dal singolo "Santa Claus is coming to town". Si intitola "Laura Xmas" il nuovo album in uscita in tutto il mondo venerdì 4 novembre in versione italiana e spagnola, il disco sarà distribuito in oltre 60 Paesi. Un disco swing natalizio perfettamente riuscito, la voce di Laura in inglese si adagia con naturalezza sulle splendide note suonate dall'Orchestra di Patrick Williams. Un disco che ripercorre i classici di Natale con i colori di Laura Pausini che ancora una volta si mette in discussione con un progetto nuovo e fa centro. "Ho sempre sognato di fare un disco di Natale – svela Laura – di cantare le canzoni che ho imparato quando ero piccola e che ho cantato da sempre in chiesa o in casa con la mia famiglia. Ho cercato di unire due desideri che avevo: fare il disco di Natale e arrangiarlo swing".

Per questo nuovo progetto, Laura ha voluto al suo fianco uno dei più grandi produttori mondiali Patrick Williams che con la sua Orchestra, ha registrato l’album nei leggendari Capitol Studios di Los Angeles, per dare a questo lavoro una luce unica in cui sia evidente la straordinaria qualità musicale.



“Lavorare con una cantante così famosa nel mondo è stato molto emozionante. - ha dichiarato Patrick Williams- Laura è una delle migliori interpreti che io abbia mai incontrato, è una persona carismatica ed è stato un vero piacere lavorare con lei. Laura è molto versatile, può cantare davvero qualsiasi cosa. Ha questa grande qualità: la capacità di raccontarti una storia".



Nell'album sono presenti grandi classici come "It's beginning to look a lot like Christmas", "Let it snow! Let it snow! Let it snow!", "Jingle bell rock", "Have yourself a merry little Christmas", "Jingle bells", "White Christmas", "Happy Xmas war is over", "Feliz Navidad", "Adeste fideles", "Oh happy day" e "Astro del ciel", cantata in italiano.

