Lazio-Real Sociedad: 70 tifosi spagnoli aggrediti da ultras laziali armati

A poche ore dalla partita di Europa League che vedrà in campo, allo Stadio Olimpico della Capitale, Lazio e Real Sociedad, un brutto caso di violenza coinvolge le tifoserie delle due squadre. Un gruppo di supporter spagnoli è stato aggredito ieri sera, a Roma in pieno centro, da ultras della Lazio che avevano pianificato un attacco muniti di armi. In 9 sono rimasti feriti, attualmente sono in corso le indagini per identificare gli assalitori.





L’aggressione

Il gruppo vittima dell’agguato era composto da circa 70 tifosi, tutti pronti per sostenere la Real Sociedad, riuniti in un locale di via Leonina, nella Capitale. Intorno alle 23:00, circa 80 supporter della Lazio, quasi sicuramente ultras, hanno raggiunto gli spagnoli muniti di oggetti contundenti e armi da taglio. Lo scontro è stato particolarmente violento, con accoltellamenti e pestaggi. Gli aggressori sono fuggiti all’arrivo della polizia, alcuni abbandonando in fretta e furia sul posto gli oggetti utilizzati per l’agguato. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le armi rinvenute e stanno procedendo in queste ore con gli approfondimenti investigativi, attraverso l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza installati nelle aree limitrofe. Alcuni ultras sono stati identificati nelle zone adiacenti a quelle dell’aggressione.