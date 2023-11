Le donne leggono più degli uomini: i numeri del rapporto Feltrinelli sulla lettura

In un Paese in cui si scrivono molti libri ma si legge poco, a leggere sono in maggioranza le donne. I numeri emergono dalla seconda edizione dell'Osservatorio sul Futuro dell'Editoria, il rapporto annuale sul mercato dell'editoria curato dalla Fondazione e dal Gruppo Feltrinelli, presentato a Bookcity. Due terzi dei frequentatori delle librerie sono donne (63,6%), che staccano di misura gli uomini (36,4%). Crescono i numeri dei generi romanzo rosa, fantasy e poliziesco noir.





Il rapporto

Secondo i dati del Gruppo Feltrinelli, in libreria è sempre più netta la presenza delle donne, anche se a leggere i numeri degli acquisti online la differenza si assottiglia (56,6% di acquirenti di genere femminile contro un 43,2% di genere maschile). La ricerca è caratterizzata da una forte crescita della fiction (+6,3% rispetto al 2021), al cui interno, nell'ambito della cosiddetta "narrativa di genere", crescono le vendite del romanzo rosa (+34,2%), del fantasy (+25%) e del poliziesco noir (+15%). Anche nella narrativa nel suo complesso, sono ancora le donne a leggere in larga parte (63,4%). Un dato che aumenta ancora considerando la narrativa di genere, con una quota del 70,38%. La differenza si fa sentire, anche se meno, anche nelle vendite di libri gialli: in questo caso le lettrici di genere femminile rappresentano il 58,31% del totale.