Levante sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo presenta il documentario “Levante Ventitré - Anni di voli pindarici”: «Vedrete un lato di me più ludico e naturale. Non un’autocelebrazione ma una prospettiva un po’ diversa di me» Photo Credit: sito: https://www.levanteofficial.com/2024/01/23/23/

In gara l’anno scorso al Festival di Sanremo con l’inedito “Vivo”, la Levante è tornata nella Città dei Fiori e si sta godendo l’atmosfera della città senza il peso della gara.

«Essere a Sanremo senza l'ansia del palco è un'esperienza positiva. Mi consente di vivere la città durante il festival in modo più rilassato. Ieri ho incontrato Gazzelle, per lui è la prima volta, e mi ha confidato di essere emozionato e concentrato. Ho anche incrociato Mr. Rain, che ormai è quasi di casa. Questa mattina delle signore mi hanno fermato per augurarmi il podio, pensando fossi in gara a Sanremo. Mi hanno spronato dicendomi: "In bocca al lupo per Sanremo, ti vediamo sul podio!". Ho sentito di non poter deludere quella speranza, anche se in realtà non partecipo alla competizione. Quest'anno non partecipo alla gara di Sanremo, ma considero questo evento come una straordinaria opportunità per gli artisti. Non dovrebbe essere vissuto come una competizione, vincono tutti quelli che salgono sul palco. Hanno la possibilità di conquistare una fetta di pubblico e trasmettere un messaggio importante. Quest'anno ci sono artisti incredibili in gara».

"Levante Ventitré - Anni di voli pindarici"

Ospite di RTL 102.5, Levante racconta “Levante Ventitré - Anni di voli pindarici”, un documentario intimo e rivelatorio dove la cantautrice siciliana racconterà come ha vissuto il 2023, un anno d'oro dal punto di vista privato e professionale.

«Il 23 febbraio verrà pubblicato "Levante Ventitré - Anni di voli pindarici", un lungo resoconto e riflessione sul mio 2023, un anno intenso fatto di grandi gioie e sfide identitarie. Dopo 10 anni da "Alfonso", ho sentito il bisogno di fare il punto su questo anno così intenso. All'interno troverete anche documenti videografici di coloro che mi hanno accompagnato durante l'anno. Quindi, aspettatevi di vedere un lato di me più ludico e naturale, che a volte può sembrare un po' impostato a causa del mio modo di approcciare gli altri, che è geneticamente determinato. Molti mi dicono: "Non credevo che fossi così"».

"Levante Ventitré - Anni di voli pindarici" debutta in esclusiva su Paramount+ dal 23 febbraio 2024, è una produzione VIVO Concerti, in collaborazione con Metatron, TAIGA e Warner Music Italy; in collaborazione con Paramount+; la regia e il montaggio sono di Giacomo Triglia; la scrittura è di Katamashi; la produzione esecutiva è di deAntartica».

«Non si tratta di autocelebrazione, ma di una prospettiva un po' diversa , considerando come è andato il mio 2023. Non è un giro di boa, ma dopo 10 anni intensi è importante fare una riflessione. Sto scrivendo molto e ci saranno pubblicazioni nel corso del 2024».