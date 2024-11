Liam Payne, oggi i funerali privati, presenti i colleghi ex One Direction Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik ed Harry Styles Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il 16 ottobre scorso la morte del cantante 31enne, dopo la caduta dal terzo piano di un albergo a Buenos Aires

Oggi, a poco più di un mese dalla sua scomparsa, in una chiesa delle Home Counties, nel sud-est dell'Inghilterra, è stato celebrato il funerale di Liam Payne. L'ex star degli One Direction è morta il 16 ottobre scorso a soli 31 anni, dopo la caduta nel vuoto dalla stanza d'albergo al terzo piano a Buenos Aires. La funzione in programma oggi è stata in forma privata e vi hanno partecipato familiari, amici cari e i colleghi ex compagni di band, Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik ed Harry Styles. Il padre di Payne, Geoff, si era occupato due settimane fa del rimpatrio del corpo del figlio dall'Argentina dopo che erano state avviate le indagini sulla morte della star. Liam Payne: le indagini sulla morte del cantante Le indagini hanno fatto emergere che nelle 72 ore precedenti alla tragica caduta Payne aveva assunto alcol, cocaina e un antidepressivo in quantità tale da alterare il suo stato di lucidità. Tre persone sono indagate. Si tratta di un amico del cantante, di un cameriere dell'hotel e di uno spacciatore. Morte Liam Payne: il giallo del Rolex Resta irrisolto il giallo sulla scomparsa dell'orologio Rolex che l'ex membro dei One Direction indossava fino a poche ore prima di morire. Come riferito dal quotidiano La Nación, fonti vicine all'inchiesta hanno riferito quanto segue: "Sappiamo, dalle immagini analizzate, che Payne, il giorno della sua morte, indossava un Rolex. Lo avrebbe tenuto in mano per almeno due o tre ore prima di precipitare nel vuoto. Lo abbiamo cercato nella stanza dell'hotel CasaSur dove alloggiava e non siamo riusciti a trovarlo". La polizia sospetta che l'orologio di valore possa essere stato rubato e per questo non era stato trovato nelle nove perquisizioni effettuate nell'hotel dopo la morte. Liam Payne, il ricordo agli Mtv Emas Nel corso degli Mtv Emas, la manifestazione che celebra la musica più popolare in Europa, che si è tenuta alla Co-op Live Arena di Manchester, la conduttrice Rita Ora ha ricordato, con voce rotta e grande emozione, Liam Payne: "Portava gioia, aveva un cuore grande ed era pronto ad aiutare chiunque come poteva".

