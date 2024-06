Libri: alla ri-scoperta di 'Francesca e Nunziata', inno alle donne e al Sud

Già dalla sua storia, questo romanzo è un unicum. Opera d'esordio, nel 1995 della scrittrice Maria Orsini Natale, che aveva allora 67 anni, "Francesca e Nunziata" fu accolto talmente bene da pubblico e critica da entrare subito quello stesso anno nella cinquina dei semifinalisti del Premio Strega

La storia

Un intreccio familiare, un'avventura imprenditoriale vissuta con passione e intelligenza da una donna, Francesca, che, nella seconda metà dell'Ottocento, dà vita a un fiorente pastificio all'ombra del Vesuvio. La storia si svolge a Torre Annunziata, cittadina in provincia di Napoli, che nei primi anni del secolo scorso diventerà culla dell'arte bianca, sede dei pastifici italiani più antichi e importanti. Francesca che eredita dal nonno Peppe la piccola azienda di famiglia darà vita a una vera e propria impresa industriale. Poi adotterà un'orfana di otto anni, Nunziata che sarà l'unica, in famiglia, ad avere la passione e il talento per la lavorazione della pasta. La lunga vicenda familiare di Francesca e Nunziata, con tutti i suoi alti e bassi, si intreccia poi con la Storia. Sullo sfondo della creazione del pastificio ci sono gli eventi storici che ridisegneranno il Sud, durante le diverse fasi dell'Unità d'Italia, dalla risalita garibaldina alla caduta del regno delle Due Sicilie, nell'800, per arrivare poi al 900, al fascismo e alle guerre mondiali. I personaggi faranno i conti con profondi e travolgenti cambiamenti, ma sia Francesca prima, che Nunziata poi non smarriranno mai l'obiettivo della vita: far crescere la loro azienda.