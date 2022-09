Liz Truss è la nuova premier britannica. L’arrivo a Dowining St. e le priorità della sua agenda

Due Elisabetta faccia a faccia, dove l’una è la Regina d’Inghilterra e l’altra è Liz, Liz Truss che la stessa sovrana 96enne, oggi nel castello scozzese di Balmoral, ha nominato formalmente nuova premier britannica. Truss succede a Boris Johnson, che ha lasciato Downing St. con un discorso in cui si è detto fiero del lavoro fatto e ha assicurato il suo sostegno alla neopremier. Dopo il passaggio di consegne ufficiale davanti alla monarca in giornata sottolinea la Bbc, BoJo passerà fra l'altro a Truss i codici segreti per il controllo dei missili del deterrente nucleare britannico. In attesa invece delle parole della Truss, per i media tra i primi annunci un piano multimiliardario contro il caro vita e la crisi energetica nel Regno Unito.

LA GIORNATA

Truss è giunta a Balmoral accompagnata dal consorte, Hugh O'Leary, vestita di scuro nel pieno di una giornata grigia e piovosa. Successivamente una foto ha mostrato Truss - piuttosto rigida, come sempre - nell'atto di stringere la mano a una regina sorridente, appoggiata a un bastone di sostegno all'interno di un salotto della residenza di Balmoral, ma apparentemente rilassata e in discrete condizioni: con indosso un golfino chiaro e una tradizionale gonna scozzese a scacchi. Poco più tardi una nota diffusa dalla corte ha certificato la sua designazione a capo del governo britannico da parte di Elisabetta II. In precedenza Buckingham Palace aveva ufficializzato con un primo comunicato l'accoglimento formale delle dimissioni di Boris Johnson. Dimissioni presentate nelle mani della sovrana e "accettate graziosamente" da Sua Maestà, secondo la formula di rito.