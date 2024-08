Lo zoo di Berlino festeggia la nascita dei gemellini di panda. Sono i primi a nascere nel parco dal 2019

Non sappiamo ancora dire se rosa o celeste, ma il fiocco, anzi ben due fiocchi sono appesi ai cancelli dello zoo di Berlino dove sono venuti al mondo due gemelli di panda. La notizia è straordinaria, non solo perché si tratta dell’animale divenuto simbolo per eccellenza di quelli in via di estinzione ma anche per la gestazione delicata della mamma, Meng Meng.

“Entrambi i cuccioli stanno bene e ricevono amorevoli cure 24 ore su 24 dalla madre e dalla squadra di panda esperta. Ora è il momento: incrociate le dita per i primi giorni critici! 🤞🏻 ☘️" si legge nel post su Instagram pubblicato sul profilo ufficiale dello Zoo di Berlino.

I GEMELLINI

I piccoli, venuti al mondo l’altro ieri (alle 13.03 e alle 14.19) pesano rispettivamente 169 e 136 grammi e sono lunghi 14 centimetri. Per ora sono nudi, sordi e ciechi: il bel pelo bianco e nero viene sviluppato infatti solo in seguito, nel corso dello sviluppo, in questa meravigliosa specie a rischio. “Sono sollevata che i piccoli siano venuti al mondo sani”, ha detto in un comunicato la direttrice dello zoo Andreas Knierien. In natura, secondo gli esperti, esistono soltanto 2000 esemplari della specie. E lo zoo ricorda che il grande panda è classificato come “in via di estinzione” nella ‘Lista Rossa’ dell’Unione Mondiale per la protezione della Natura (IUCN).

Nella foto del 2020 Meng Meng con uno dei due figli tornati in Cina