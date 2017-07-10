Londra, evacuato Westminster per allarme incendio

10 luglio 2017, ore 12:11
Deputati fuori dal Parlamento per le operazioni di prassi, nessuna agitazione. Rientrato poi l'allarme si torna al lavoro
Ore di paura a Londra. Dopo l'incendio avvenuto nella notte a Camden oggi è la volta dell'allarme al Parlamento di Westminster. Lo riferisce Sky News. Secondo i media del Regno gli allarmi antincendio sono scattati alle 10.30 (le 11.30 in Italia). Su Twitter si vedono già alcune immagini dei deputati che sono usciti dal perimetro del Parlamento. Rientrato poi l'allarme si torna al lavoro.
