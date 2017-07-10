Londra, evacuato Westminster per allarme incendio

Londra, evacuato Westminster per allarme incendio

Londra, evacuato Westminster per allarme incendio

Redazione Web

10 luglio 2017, ore 12:11

Deputati fuori dal Parlamento per le operazioni di prassi, nessuna agitazione. Rientrato poi l'allarme si torna al lavoro

Ore di paura a Londra. Dopo l'incendio avvenuto nella notte a Camden oggi è la volta dell'allarme al Parlamento di Westminster. Lo riferisce Sky News. Secondo i media del Regno gli allarmi antincendio sono scattati alle 10.30 (le 11.30 in Italia). Su Twitter si vedono già alcune immagini dei deputati che sono usciti dal perimetro del Parlamento. Rientrato poi l'allarme si torna al lavoro.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Cesena: neonato abbandonato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

    Cesena: neonato lasciato in un cassonetto in prognosi riservata, la madre ha deficit cognitivi

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

  • X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

    X Factor 19. Amanda dice addio allo show. I giudici non decidono e la sfida con Michelle (salva) è finita al tilt

  • Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

    Spiava gli inquilini ignari piazzando le telecamere nei bagni, salotti e camere da letto. 56enne aquilano denunciato

  • A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

    A Parigi Jannik Sinner supera facilmente il belga Bergs, Lorenzo Sonego elimina Musetti e si aggiudica il derby azzurro

  • Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

    Frontale in provincia di Treviso tra un suv ed un autobus che trasportava una cinquantina di studenti, un morto e 12 ferititi

  • Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

    Tommaso Sacchi presenta a RTL 102.5 la nona edizione della Milano Music Week: “Il curatore speciale di quest’anno è Tananai! Sarà una settimana dedicata alle scoperte e ai nuovi talenti”

  • Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

    Sorpresa Alcaraz fuori a Parigi, Sinner può tornare n.1

  • L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

    L'uragano Melissa ha attraversato la Giamaica, al momento non si segnalano vittime ma ingenti danni. Nella notte toccherà Cuba poi le Bahamas

  • I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

    I Pooh presentano a RTL 102.5 “Pooh60 La nostra storia”, il grande ritorno live in occasione del sessantennale della band

Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

Scioperi in tutta Italia per la Flotilla e Gaza. Un milione in piazza. A Bologna una donna rischia di perdere un occhio

Alla chiamata dei sindacati hanno risposto un milione di manifestanti in tutto il Paese. Bloccati porti e autostrade. Sfilate in tutte le città. Tafferugli a Bologna con lanci di bombe carta

Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio

Omicidio a Perugia, 23enne ucciso in piena notte con una coltellata all'interno di un parcheggio

Indaga la polizia per trovare il responsabile. Discussione nata all'interno di un locale

Violenza sessuale ripetuta sulla figlia di cinque anni, uomo condannato a 20 anni di reclusione

Violenza sessuale ripetuta sulla figlia di cinque anni, uomo condannato a 20 anni di reclusione

Gli abusi in cantina, iniziati nel 2021, l'orco ha 52 anni , è positivo ad un batterio la cui trasmissione alla bimba ha rivelato le violenze durate due anni