Londra lavorerà con Parigi a un piano per la pace in Ucraina da presentare a Trump

"Non è il momento di parlare ma di agire", così il premier britannico Starmer. Il capo del governo del Regno Unito ha annunciato che lavorerà con la Francia a un piano per la pace in Ucraina, da presentare a Trump, al termine del vertice euroatlantico di Londra. Chiudendo il summit il primo ministro ha confermato che i leader internazionali hanno concordato di mantenere il flusso di aiuti militari all'Ucraina. Kiev, ha aggiunto Starmer, dovrà essere parte integrante di qualsiasi negoziato di pace e bisognerà formare "una coalizione di volenterosi" da schierare sul terreno, per far rispettare una eventuale intesa con Mosca. "L'Europa deve assumersi il grosso del lavoro in Ucraina da un punto di vista militare" ha sottolineato a Starmer. A una pace duratura, ha aggiunto, si dovrà arrivare necessariamente con l’appoggio di Washington. La presidente della Commissione Europea von der Lyen ha dichiarato: "Per la sicurezza dell’Ue dobbiamo riarmare con urgenza l'Europa".