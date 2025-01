Los Angeles, le autorità rilanciano l'allarme. Il vento tornerà a soffiare fortissimo, domani la giornata più pericolosa

Con un bilancio delle vittime salito drammaticamente a 24 morti, a Los Angeles le autorità rilanciano l'allarme: le nuove previsioni di fortissimi venti, da stasera, fanno temere una crescita esplosiva degli incendi. Nel caso venga emesso l'ordine di evacuazione, bisogna seguirlo immediatamente "Pochi secondi potrebbero salvarti la vita" affermano gli esperti del Servizio Metereologico degli Stati Uniti che ha diramato avvisi di allerta per incendi gravi fino a mercoledì, con venti sostenuti di 80 km/h e raffiche sulle montagne che raggiungeranno i 113 km/h. Il giorno più pericoloso sarà quello di domani. 24 le vittime, ma ci sono anche decine di dispersi e oltre 10mila strutture rase al suolo dalle fiamme.

LA MACCHINA DEGLI AIUTI

Nel momento del bisogno le rivalità tra Stati vengono messe da parte. Il Governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha annunciato che avrebbe inviato vigili del fuoco, mezzi e altre attrezzature per aiutare a spegnere gli incendi di Los Angeles sottolineando di essere "dalla parte degli americani". Nessuna differenza tra rosso o blu, tra democratici e repubblicani, risponde sui social il collega della California, il dem Gavin Newsom che lo ringrazia sottolineando che in "momenti come questo siamo uniti". Arcadia, città della contea di Los Angeles alle pendici delle San Gabriel Mountains, si è trasformata in uno dei punti principali di raccolta di beni donati per gli sfollati: nella distesa enorme di scatoloni ci sono vestiti, mascherine per il filtraggio del fumo e giocattoli, qui si è formata una pila grandissima di confezioni di acqua.

MA LA BATTAGLIA CONTRO IL FUOCO DIVENTA ANCHE POLITICA

Sin dai primissimi momenti il presidente eletto Donald Trump si è scagliato contro il Governatore della California, Gavin Newsom, arrivando anche a chiederne le dimissioni. Invece di fornire parole di solidarietà e sostegno, il tycoon, che il prossimo lunedì tornerà alla Casa Bianca, continua ad addossargli la responsabilità del moltiplicarsi degli incendi e dell'incapacità di domarli. "Gli incendi ancora divampano a Los Angeles, i politici incompetenti non sanno come spegnerli, che hanno di sbagliato?", ha tuonato su Truth Social nelle scorse ore Trump. Attacchi amplificati dal suo alleato di ferro, il miliardario Elon Musk che ha rilanciato sul suo social le accuse di incompetenza al dipartimento dei vigili del fuoco perché guidato - in ottemperanza al Dei, il piano per l'equità razziale e di genere demonizzato dalla destra Usa - per la prima volta, da una donna gay. Nel mirino c'è anche la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, anche lei oggetto di un'ondata di critiche e polemiche, anche da parte di molti losangelini per il fatto di essere rimasta in Ghana, dove era andata a rappresentare l'amministrazione Biden all'insediamento del nuovo presidente, per un giorno intero anche dopo lo scoppio dei devastanti incendio, quando già oltre mille case erano distrutte e 100mila persone evacuate.