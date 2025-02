Lucio Corsi si prepara a calcare per la prima volta il palco del Festival di Sanremo, giunto alla sua settantacinquesima edizione. Il brano con cui debutta si intitola “Volevo essere un duro” e segna un importante capitolo della sua carriera artistica. «“Volevo essere un duro” è il titolo della canzone che porterò a Sanremo. Parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. Parla (ammesso che questa canzone abbia una bocca) del fatto che sia normale diventare altro rispetto a ciò che si sognava» ha scritto il cantante sui social.





Lucio Corsi, biografia

Il cantautore toscano, classe 1993 e originario di Grosseto, coltiva fin da piccolo una grande passione per la musica, che lo porta a esibirsi da adolescente nella sua città natale e a comporre i primi pezzi inediti. Nel 2014 pubblica il primo EP, intitolato “Vetulonia Dakar”, a cui segue, nell’anno successivo, “Altalena Boy/Vetulonia Dakar”, il suo primo lavoro in studio. Il 2017 segna un momento chiave nella sua carriera: viene rilasciato il suo secondo album in studio “Bestiario musicale”, un concept album a tema favolistico che contiene otto tracce dedicate ciascuna a un animale della Maremma, e, insieme a Francesco Bianconi, diventa un modello per la campagna Cruise di Gucci. Nel 2019 pubblica il singolo “Cosa faremo da grandi?”, che anticipa e dà il nome al terzo disco. La sua carriera lo porta a esibirsi in Italia e all’estero, partecipando a diversi eventi musicali. Nel 2020 diventa ospite fisso della trasmissione “L’Assedio”, condotta da Daria Bignardi, esibendosi insieme alla sua band. Dopo aver partecipato nel 2021 a “Il Tenco Ascolta” di Piombino, il format che si suddivide in una serie di eventi live in diverse città italiane, durante i quali il Club Tenco invita a esibirsi dal vivo i cantautori considerati tra i più interessanti. In questa occasione, si guadagna un posto tra i concorrenti del Premio Tenco, dove si distingue come uno dei più giovani partecipanti.





Lucio Corsi, gli ultimi successi e il prossimo tour

Nel 2023, l’artista pubblica “La gente che sogna”, il suo quarto album in studio, al quale segue un tour estivo e un tour invernale. Inoltre, in occasione del Firenze Rocks, nello stesso anno apre il concerto degli Who. Nel 2024, rilascia il singolo “Tu sei il mattino”, brano compreso nella colonna sonora della terza stagione della serie "Vita da Carlo" di Carlo Verdone, in cui Lucio Corsi partecipa come guest star nel ruolo di sé stesso. Poco dopo arriva l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. «Cantare con l'orchestra per la prima volta è stata una grande emozione che non mi era mai capitata. Sono molto felice e sono molto onorato, l’orchestra fa un gran lavoro. Mi interessa la musica, il palco, gli strumenti musicali, suonare: questo mi aspetto dal Festival» ha dichiarato in seguito alle prove per il Festival. Intanto, Lucio Corsi ha già annunciato il tour del 2025, in partenza ad aprile e che prevede sette tappe: il 13 a Bologna, il 15 a Venaria Reale, il 16 a Firenze, il 18 a Roma, il 23 a Napoli, il 28 a Padova e il 29 a Milano.