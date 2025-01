Lunga lettera di Mauro Icardi contro Wanda Nara: replica alle accuse e rende pubblica la relazione con China Suarez. “L’amore vince sull’odio”.

Mauro Icardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo messaggio pieno di accuse all’ex moglie Wanda Nara. Il calciatore è stato precedentemente incolpato di non far vedere le figlie alla madre parlando esplicitamente di violenza.

Davanti a queste accuse così pesanti il calciatore ha deciso di replicare scrivendo un messaggio nel quale risponde alle insinuazioni e accusa l’ex moglie di trascurare le bambine.

“Come tutti sanno, non è nel mio stile divulgare qualcosa che riguardi le mie figlie, poiché abbiamo rispettato la richiesta di un giudice o di un difensore minorile, però mi vedo obbligato a rispondere a tutte le bugie crudeli della madre delle mie figlie, per non far credere con il mio silenzio alle sue perverse falsità" inizia Icardi “Fino a quando vogliamo vivere nella menzogna?” si chiede il calciatore per poi proseguire con un contrattacco di 15 punti.

"Mi hanno cacciato dal mio appartamento con una falsa denuncia di violenza" scrive Mauro Icardi, partendo dalla risposta puntuale alle accuse di violenza. Poi prosegue: "Sono stato sfrattato la mattina di un sabato al momento di operarmi per il mio infortunio al ginocchio con altre false denunce di violenza e possesso di armi. Non avevo armi, non ho fatto violenza a nessuno e stavo dormendo solo". Le perquisizioni hanno dato poi un esito negativo.

Mauro Icardi poi parla del rapporto con le figlie e i presunti tradimenti di Wanda Nara. Il calciatore rincara la dose svelando un retroscena: “Il 25 dicembre Wanda dovette portare via le sue figlie perché il tribunale lo ordinò: dovevano trascorrere il Natale con il padre e il Capodanno con la madre. Tuttavia, la signora andò a Punta del Este senza di loro, sostenendo che non aveva 10.000.000 pesos. Eppure aveva i soldi per l’aereo privato”.

“Ha lasciato le sue figlie lì con la valigia in mano”. Icardi poi sottolinea: “Non parlo mai male alle mie figlie della loro madre. Né dico loro che ha deciso di distruggere la nostra famiglia per la persona che è stata la sua amante per 3 anni. È per lui che si è stabilita in Argentina per 2 anni quando le ragazze frequentavano la scuola in Turchia!”.

L’argentino poi conclude con: “Nel tentativo di ridicolizzarmi, Wanda non si preoccupa del danno che arrecano ai suoi figli quando la sua sessualità diventa virale e i bambini devono guardare i loro amici con la vergogna sul volto. Mi fa male l’anima sapere che vengono manipolati psicologicamente dalla madre. Ma confido nella giustizia. Sono sicuro di essere sulla strada giusta, la verità trionferà”.





LA RELAZIONE CON CHINA SUAREZ

Il calciatore argentino, dopo aver pubblicato il post, ha anche ufficializzato la sua relazione con l’attrice e cantante argentina China Suarez. Icardi ha condiviso alcuni scatti che raffigurano la sua nuova compagna con le sue figlie. “L’amore vince su tutto”, queste le sue parole.