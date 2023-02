Madame a RTL 102.5: “Con Sangiovanni e Gianmaria si è formata una scuola vicentina"

Dopo l’esordio al Festival di Sanremo 2021 con ‘Voce’, Madame torna all’Ariston con ‘Il bene nel male’, brano che si è subito classificato al terzo posto della classifica generale decretata dalla sala stampa. «L’altra volta è stato tutto più incantato, quest’anno è tutto più realistico. La posta in gioco è molto alta. Essere apprezzata dalla sala stampa non è facile, mi ha stupito. Solitamente non ho aspettative sulle classifiche», dichiara Madame.



Il brano in gara è ‘Il bene nel male’, una canzone con un testo importante che Madame racconta a RTL 102.5: «Il brano racconta la storia di una prostituta che si innamora di un suo cliente. Dopo tempo lo rivede e tornando a casa ripete fra sé e sé quello che poi è il testo della canzone. Da questa storia ne trae poi le sue conclusioni che è, appunto, il bene nel male. La cosa bella è che è un testo di speranza, non c’è tristezza in questa canzone. Il vero bene sta nella semplicità e nelle persone che non hanno molto da perdere».

Ai microfoni di RTL 102.5 Madame parla anche di Vicenza, di Gianmaria e Sangiovanni - che staserà si esibirà all’Ariston con ‘Fatti mandare dalla mamma’ insieme a Gianni Morandi - e di quella che sembra essere il principio della “scuola vicentina”. Mandame non ha dubbi che questo possa essere l’inizio di una nuova corrente musicale: «A Vicenza si è creato questo bel gruppo, sono contenta. Si è formata una scuola vicentina. Le nostre scritture, il ritmo e le melodie hanno degli evidenti punti comuni. Forse ora lo vedo solo io ma in futuro se ne accorgeranno tutti», dichiara.

Venerdì, nella serata dedicata alle cover, Madame canterà ‘Via del Campo’ di Fabrizio De Andrè con Izi: «Mio padre mi ha fatto notare come ‘Il bene del male’ sembrasse una risposta a ‘Via del Campo’, così ho iniziato a fare un ragionamento su questa cosa. Dico sempre che De Andrè è mio padre e Izi mio fratello. Porteremo sul palco un po’ di vera Genova», conclude.