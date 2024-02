Mahmood presenta ‘Nei letti degli altri’ a RTL 102.5: “Questo album rappresenta la mia evoluzione emotiva”

Uscito il 16 febbraio, “Nei letti degli altri” è l’ultimo intimo e introspettivo album di Mahmood. Ospite di RTL 102.5, Mahmood racconta le impressioni a pochi giorni dalla pubblicazione del disco:

«Me lo sto riascoltando, nonostante ci abbia messo due anni per scriverlo, ora che è pubblico è ancora più bello. Durante la creazione di ‘Ghettolimpo’ stavo affrontato un percorso più complesso, anche dal punto di vista di ricerca sonora. ‘Nei letti degli altri’, invece, ho cercato di guardarmi allo specchio, cercando di essere più sincero e diretto. Questo disco rappresenta anche un'evoluzione emotiva rispetto ai miei lavori precedenti, e perciò riesco ad apprezzarlo così tanto, mi fa piacere vedere come alcuni aspetti del mio carattere si siano alleggeriti».

L’album è frutto di un percorso e di una ricerca anche a livello di suoni e produzione, dove si ritrovano le influenze e le collaborazioni speciali che sono seguite ai viaggi all’estero di Mahmood.

«Questo album ha viaggiato tantissimo. Ho avuto la fortuna di scrivere in molte città, come Parigi e Berlino, dove ho collaborato con produttori stranieri. Ad esempio, l'intro è stato prodotto da Slim Soledad, una DJ berlinese, le ho anche chiesto di rapparci sopra».

L’album contiene anche ‘Tuta Gold’, il brano presentato da Mahmood alla 74a edizione del Festival di Sanremo.

«Sono felice, dopo Sanremo ‘Tuta Gold’ sta ottenendo un successo straordinario. È stato inaspettato per me e sono grato di vedere la reazione positiva delle persone».