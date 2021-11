Malena a RTL 102.5, "in un mio film preferirei Renzi a Letta, con Draghi alla regia"

Nuova puntata di "Giletti 102.5", su RTL 102.5. Come di consueto, telefoni aperti a tutti i very new normal people su tutti i fatti della settimana. Da giorni si ragiona di come contrastare la diffusione del virus in giro per l'Europa in virtù dei nuovi casi registrati. Tra le ipotesi sul tavolo, anche quella di un lockdown mirato per i non vaccinati. Di questo e altro ha parlato Malena in diretta sulla prima radiovisione d'Italia all'interno dei "trecento secondi" di Giletti 102.5, in onda ogni venerdì mattina su RTL 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Iodice. Tutte le puntate sono disponibili su RTL 102.5 Play.





Il passato in politica nel Partito democratico

"Il Partito democratico di oggi lo vedo meno energico, con Matteo Renzi si percepiva maggiore energia" racconta Malena. "Lo preferirei a Enrico Letta come partner per un mio film. Draghi lo vedo più alla regia, dietro le quinte. Alla fine la regia è quella che conta". Sono queste le parole dell'attrice di film per adulti ospite di Giletti 102.5, ricordando il passato da delegata nazionale del Partito democratico all'epoca della segretaria di Matteo Renzi.





La gestione Covid all'estero

"La prossima settimana partirò per girare all'estero" racconta Malena. "Sono preoccupata perché avevo una serata a Bucarest che è stata annullata a causa della pandemia. Sento profumo di lockdown, ma mi auguro che non sia così. Ho delle serate all'estero" continua Malena, "che sono state già annullate. Per ora partirò e vedrò come cambia la situazione". E ancora: "Ho frequentato molto Budapest durante il lockdown, dove l'obbligo di mascherine è stato tolto già da questa estate, anche se già da tempo nei locali non era consentito entrare senza green pass. Ho visto una situazione gestita meglio. Oggi sembra essere scomparso tutto per magia, come se la mascherina avesse risolto tutto".