Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna e in Toscana. Caldo estivo al sud

Italia divisa in due tra nubifragi e caldo estivo.

ALLERTA ROSSA IN EMILIA ROMAGNA

Allerta rossa per il maltempo in Emilia Romagna e arancione in Toscana. Situazioni critiche soprattutto tra Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara dove le piogge stanno provocando l’innalzamento del livello fiumi e frane. A Bologna e in provincia di Ravenna scuole chiuse. Il Comune del capoluogo emiliano ha ordinato di abbandonare le abitazioni nei seminterrati e al piano terra per paura degli allagamenti. Piccoli smottamenti e frane, alcuni allagamenti, per ora contenuti, nel Bolognese; i vigili del fuoco segnalano due piccoli smottamenti sulla provinciale, senza danni per le persone. Nell'hinterland di Bologna da ieri sera ci sono state alcune evacuazioni preventive. Il Comune della città informa che il picco di piena su rii e torrenti collinari, registrato nella prima mattinata di oggi, è passato. Si segnalano alcuni allagamenti in collina. Nelle prossime ore invece è invece previsto l'innalzamento del Savena e poi del Reno.

IL DECRETO DEL MINISTERO

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha firmato il decreto dello stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile per la Regione Emilia Romagna, lo ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5. Il provvedimento si è reso necessario per fronteggiare la grave situazione di criticità determinatasi con l'ondata di maltempo, che sta creando condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati. È stata così accolta la richiesta avanzata dal presidente della Regione emiliano-romagnola, Michele De Pascale, dopo la rapida istruttoria del Dipartimento nazionale di Protezione civile

IN TOSCANA DIVENTA ROSSA

Elevata da arancione a rossa l'allerta in Toscana. Una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini, sono stati raggiunti dai soccorsi e - riferiscono dalla protezione civile - non c'è stato alcun pericolo per la loro incolumità. Sul posto i vigili del fuoco e personale del Centro intercomunale Intercomunale del Casentino. A Calenzano in provincia di Firenze, nella notte è crollato il muro di contenimento del terreno mentre transitava un furgone che è stato sepolto dal terriccio, fortunatamente senza conseguenze per i due bordo che sono riusciti a uscire dal veicolo. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, fa sapere sui social che la portata dell'Arno è in aumento, con"1400 metri cubi al secondo a Ponte a Signa, 1000 metri cubi al secondo a Firenze Uffizi al primo livello di guardia", e invita tutti "alla massima attenzione" in vista di un "ulteriore peggioramento nelle prossime ore". Per l'Arno è stato attivato il servizio di piena che è al primo livello di guardia a Firenze, Bagno a Ripoli, Ponte a Signa, Montelupo. L'Ombrone pistoiese è al primo livello a Pistoia, Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano come anche il Lamone a Marradi. Per quanto riguarda la situazione degli altri fiumi della regione, Giani informa che la Sieve è al secondo livello di guardia a Dicomano e Rufina, e anche la Pesa ha raggiunto il secondo livello di guardia a Turbone, mentre tutti gli altri sono al primo livello di guardia. Scuole chiuse a anche a Firenze. Nelle prossime 3 ore piogge e locali temporali continueranno a interessare le zone settentrionali, in particolare le province di Pisa, Pistoia, Prato e Firenze. Cumulati massimi in 3 ore fino a 30-50 mm di pioggia. Sono tutti fermi per condizioni meteo avverse i traghetti per l'isola d'Elba in partenza da Piombino (Livorno).

TRA CALDO E NUBIFRAGI NEL RESTO DELLA STIVALE

in Veneto pioggia e neve, a Venezia attivato il sistema Mose a protezione dall'acqua alta. Allerta gialla su parte di Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Lombardia, Campania e su tutto il Molise. Caldo africano, invece previsto, sull’Italia meridionale. Il caldo africano arriverà sull'Italia meridionale spinto da forti venti che soffieranno su tutto il Centro-Sud. Le raffiche più impetuose, avverte Sanò, colpiranno Puglia e Sicilia occidentale, ma sarà burrasca su gran parte del Centro-Sud. E da Siracusa a Catania, passando per la provincia di Ragusa, il termometro potrà segnare anche 30-31°C, sia il venerdì sia il sabato.