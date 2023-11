Maltempo, allerta su Liguria e Toscana. Due le perturbazioni nell'ultimo weekend di ottobre

Il maltempo previsto è arrivato e ha già investito il centro nord. In particolare la Liguria, dov’era stata diramata l’allerta arancione. Disagi in particolare nella riviera di Levante, dove non si sono registrati danni anche se l’intensità della pioggia ha portato alla chiusura temporanea, per allagamenti, dell’A12 tra Rapallo e Recco. Nella notte a Camogli sono caduti 108 mm di pioggia in un'ora, a Cabanne 122 mm e non è mancato un forte vento di burrasca con raffiche fino a 97 km/h. Ora l’attenzione resta sul Ponente. “Abbiamo superato questa prima fase senza particolari danni ma registrando una quantità di pioggia molto elevata” ha spiegato il governatore della regione Giovanni Toti. Adesso, dice, è necessario rimanere vigili visto che è ancora in vigore l’allerta in alcune zone.







DUE PERTURBAZIONI

Allerta arancione che prosegue anche in Toscana, ma senza particolari criticità. Scuole chiuse oggi a Livorno, a Massa e Carrara e nel Grossetano. A Firenze chiusi parchi e aree verdi. Sono due le perturbazioni che stanno raggiungendo il nostro Paese e che, secondo gli esperti, caratterizzeranno l’ultimo weekend di ottobre, con precipitazioni che si sposteranno gradualmente verso sud, con temporali anche di forte intensità.





COLDIRETTI, AUTUNNO CALDO MA CON 4 EVENTI ESTREMI AL GIORNO

Un primo assaggio di un autunno un po' tardivo, con temperature bollenti che hanno prolungato di fatto l'estate del 2023, che si posiziona al secondo posto tra gli anni più caldi, in Italia, dal 1800. Un termometro che però mette a rischio le colture. Perché, spiega Coldiretti, nonostante il caldo, si è registrata una media di quattro eventi estremi al giorno, tra nubifragi, alluvioni e trombe d'aria. Nei frutteti - spiega Coldiretti - si teme in particolare per gli agrumi, per mele e pere, che sono in piena fase di raccolta.sottolinea ancora l'associazione