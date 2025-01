Maltempo, bomba d’acqua a Firenze. Crolla un muro a Genova

Un martedì all’insegna del maltempo, soprattutto nelle regioni del Nord della nostra Penisola. Quando mancano meno di 24 ore all’arrivo dei cosiddetti “giorni della merla”, quelli che dovrebbero essere – secondo la credenza popolare – i dì più freddi dell’anno, violenti nubifragi hanno portato a dichiarare l’allerta rossa in Liguria (ora ridimensionata ad arancione), mentre notizie di temporali burrascosi arrivano da Vicenza e Firenze, con disagi come strade allagate, crolli di muri, frane e smottamenti.





Firenze

Tra le zone più colpite dalla pioggia e dal forte vento, questa mattina, anche la città di Firenze. Una bomba d’acqua ha colpito il centro, con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina. Le forze dell’ordine segnalano allagamenti stradali in varie zone, dall’Oltrarno al Galluzzo, con problemi di transito soprattutto nei sottopassi e qualche ramo caduto. Sono in corso interventi per ripristinare il transito regolare del traffico. A causa delle difficoltà nel far defluire l’acqua, le linee del tram T1 e T2 risultano ferme. Problemi anche sulla Firenze-Pisa-Livorno dove si segnalano straripamenti tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa in direzione di Firenze con traffico rallentato. In provincia chiuse al traffico alcune strade del comune di Vaglia. Attualmente sono circa una ventina le strade in città completamente allagate.

Nel corso della notte non erano state segnalati fenomeni tali da creare criticità evidenti sul territorio metropolitano. La situazione si è aggravata in mattinata, anche se attualmente dalla Sala di Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze fanno sapere che il fenomeno è in esaurimento e dovrebbe mitigarsi definitivamente entro il primo pomeriggio. La sindaca della città, Sara Funaro, ha raccomandato "Prudenza negli spostamenti e alla guida" con un appello su X, spiegando che "La polizia municipale è al lavoro per gestire la mobilità nelle situazioni più problematiche”.