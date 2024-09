Maltempo: emergenza in Emilia-Romagna e allerta in altre regioni. L’Italia percossa da inondazioni e nubifragi. Photo Credit: agenzia fotogramma

Trema l’Emilia Romagna, sotto la scure del maltempo, con le cicatrici non ancora rimarginate per le alluvioni del 2023, una nuova spaventosa ondata. Oggi allerta rossa nel Bolognese e in Romagna.

Le provincie di Bologna, Forlì, Ravenna e Rimini sono le più colpite. Situazione critica a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena. Sono iniziate le evacuazioni causa delle esondazioni. La Regione ha dato le direttive che prevedono scuole chiuse nelle aree più a rischio e smart working ove possibile. Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha firmato il decreto per disporre “lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio di Protezione Civile: c’è il rischio di superamento di livello 3 nei corsi d’acqua”.

RAVENNA

Questa mattina, il sindaco ha invitato i residenti a restare nei piani alti delle case, portando con sé acqua cibo e medicinali. La preoccupazione è rivolta al livello dei fiumi Lamone e Montone, da qui l’esortazione del primo cittadino rivolta a tutti coloro che vivono nei pressi dei due corsi d’acqua monitorati. Aperto punto di accoglienza a Pala De Andrè di Ravenna per coloro che non hanno la possibilità di spostarsi in un luogo sicuro. A Faenza sono già molti gli sfollati per le esondazioni dei fiumi Marzeno e Lamone, nonostante i muri di contenimento allestiti nelle ore precedenti. I campi circostanti e le strade sono allagati. Anche a Rimini sono attenzionati gli argini del Marecchia. Nel ravennate 800 persone evacuate, 165 sfollate nel bolognese e nei centri di accoglienza organizzati da comuni e prefetture. Anche il Senio è sotto stretta osservazione da parte della Regione. Allerta a Cotignola.

FORLI’-CESENA

Ci sono molte situazioni critiche in Appennino, a partire da Modigliana, dove ieri sera è avvenuta la prima tracimazione, la situazione è peggiore di quella dello scorso anno. A Cesenatico il sindaco invita i cittadini a fare molta attenzione perché “i canali sono tutti carichi d’acqua”, al momento le condizioni meteo sono in miglioramento, anche se sono previste piogge abbondanti fino alle 14. Il cosiddetto ‘mini-mose’ è stato aperto per far defluire le acque dei canali.

BOLOGNA

Budrio a rischio per l’esondazione del torrente Idice. Gli enti preposti sono sul posto per monitorare la situazione. Sono soprattutto le frane a preoccupare nel bolognese e a rendere necessari gli interventi dei vigili del fuoco. Decine le frane che interessano le strade di provincia . svariati interventi di pompieri per rimuovere alberi caduti ed edifici allagati.

TRENI

Sospesa la circolazione ferroviaria in tutte le zone colpite. Alta Velocità intercity e Regionali sono a rischio di ritardi, limitazioni e cancellazioni. Gli utenti potranno reperire informazioni sui canali web si Trenitalia.

LE ALTRE REGIONI

Ancona in ginocchio per lo straripamento del torrente Aspio, nella tarda serata di ieri sono state evacuate 6 famiglie. Chiuse strade e frazioni della provincia. In tutta la regione Marche i vigili del fuoco hanno portato a termine da ieri 300 soccorsi. Le squadre hanno operato stanotte ad Ascoli Piceno, nella località di Ponterotto tra San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena, per il soccorso ad automobilisti in difficoltà per acqua e fango lungo la carreggiata della SP36. Svolti soccorsi per allagamenti anche nelle zone di Cupra Marittima e Grottammare. Per l'esondazione del torrente Arzilla, in provincia di Pesaro Urbino è interrotta la viabilità sulla SP 144. Potenziato in il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale con l'invio di personale esperto nel soccorso acquatico e fluviale dalla Lombardia, Toscana e Campania. Segnalate frane in Toscana.